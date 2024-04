30 apr 2024 16:18

NONOSTANTE IL DOLORE ALL’ANCA, SINNER NON SI RITIRA: PROVINO OK, SFIDERÀ KHACHANOV AGLI OTTAVI DI MADRID – DOPO IL RISCALDAMENTO EFFETTUATO IN TARDA MATTINATA, IL NUMERO 2 DEL MONDO HA SCIOLTO LE RISERVE – IN CASO DI RIACUTIZZARSI DEL DOLORE JANNIK POTREBBE ANCHE SCEGLIERE DI LASCIARE IL TORNEO IN VIA PRECAUZIONALE IN VISTA DEI PROSSIMI APPUNTAMENTI DI ROMA E PARIGI