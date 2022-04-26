Da www.mediasetplay.mediaset.it
LUCA BEATRICE SU ALLEGRI
luca beatrice a tiki taka 6 luca beatrice a tiki taka 4 luca beatrice a tiki taka 5 luca beatrice a tiki taka 3 luca beatrice a tiki taka 1 ivan zazzaroni giuseppe cruciani
NONOSTANTE TUTTO, RESTIAMO ALLEGRI - IL CRITICO D'ARTE LUCA BEATRICE DIFENDE "ACCIUGHINA" DURANTE "TIKI TAKA" ANCHE DOPO LA STAGIONE DELUDENTE DELLA JUVENTUS: "HA PRESO UNA SQUADRA CHE NON ERA ALLENATA DA DUE ANNI. A SARRI RIDEVANO IN FACCIA. CHIELLINI, BONUCCI, BUFFON E RONALDO ANDARONO DA AGNELLI E DISSERO 'OK, NOI VINCIAMO LO SCUDETTO MA QUELLO SE NE DEVE ANDARE'. IL PROSSIMO PRESIDENTE DELLA JUVE? LO VEDO TORINESE, CON UN PO' DI BARBA, IN GIACCA E CRAVATTA, SOBRIO…" (QUINDI LAPO PUÒ CORRISPONDERE ALL'IDENTIKIT O NO?) - VIDEO-
Da www.mediasetplay.mediaset.it
luca beatrice a tiki taka 6 luca beatrice a tiki taka 4 luca beatrice a tiki taka 5 luca beatrice a tiki taka 3 luca beatrice a tiki taka 1 ivan zazzaroni giuseppe cruciani
“VIVO DI ESPEDIENTI, CERCO NELL’IMMONDIZIA COSE DA VENDERE” - L’EX PERSONAL TRAINER ROMANO DAVIDE DI PORTO, EX NAUFRAGO DELL’ISOLA NEL 2010 ACCUSA LA TV DI AVERLO ABBANDONATO. “MI HA GETTATO COME UN RIFIUTO DOPO AVERMI SFRUTTATO. CHIAMANO I PERSONAGGI COME I CUGINI DI CAMPAGNA E PLAYBOY SCADUTI COME ANTONIO ZEQUILA E NON ME? I FILM A LUCI ROSSE? HO SMESSO DA TEMPO. LA PORNOGRAFIA NON È L’AMBIENTE MERAVIGLIOSO CHE TUTTI CONTINUANO A RACCONTARE…”
IL CONTE DELLA RISATA! - “LA COMICITA’ DI CONTE SOMIGLIA A QUELLA DEL CONTE MASCETTI DI TOGNAZZI” – MERLO SCATENATO: "NON SIAMO PRETERMESSI", "IO SONO L'INTELEGUZIONE" SONO CAPOLAVORI PIÙ EFFICACI NON SOLO DELLA SUPERCAZZOLA, MA ANCHE DELLA CARTA D'INDINDIRINDÀ DI PAPPAGONE” – CECCARELLI E I SALTI ACROBATICI DI CONTE E TAJANI SUL CARRO DI MACRON: "POI SE IN POCHI VANNO A VOTARE CI SARA' PURE QUALCHE RAGIONE"
GENERALI SUL FILO DI LANA - SALE LA TENSIONE IN VISTA DELL'ASSEMBLEA DI VENERDÌ CHE STABILIRÀ CHI SARÀ IL PROSSIMO AD DEL LEONE, ANCHE SE GIÀ GIOVEDÌ ALLE 12.00 SI AVRÀ L'ESITO DEI VOTI. PARE CHE PHILIPPE DONNET SIA IN LEGGERO VANTAGGIO. MA SE LO SFIDANTE LUCIANO CIRINÀ, CANDIDATO DALLA LISTA DI CALTAGIRONE, DOVESSE PERDERE CON UN MARGINE INFERIORE AI VOTI CHE MEDIOBANCA HA PRESO A PRESTITO (4,4%) E DE AGOSTINI HA VENDUTO A TERMINE (1,4%), C'È CHI GIÀ SCOMMETTE CHE LA BATTAGLIA SI RIPETERÀ IN TRIBUNALE – DECISIVA LA SCELTA DEI BENETTON CON IL LORO “PESANTE” 3,97%
"MIO PADRE E' STATO ASSASSINATO" - IL FIGLIO DELL'OLIGARCA RUSSO SOSPETTATO DI AVER MASSACRATO LA MOGLIE E LA FIGLIA ADOLESCENTE PRIMA DI SUICIDARSI È CONVINTO CHE IL PADRE SIA STATO ASSASSINATO - L'EX MULTIMILIONARIO SERGEY PROTOSENYA È STATO TROVATO IMPICCATO NEL GIARDINO DELLA SUA LUSSUOSA CASA PER LE VACANZE IN SPAGNA MENTRE I CORPI DI SUA MOGLIE NATALYA E DI SUA FIGLIA MARIA DI 18 ANNI SONO STATI SCOPERTI ALL’INTERNO DELL’ABITAZIONE. ENTRAMBE SONO STATE UCCISE CON UN’ASCIA....
BUFFON, MA CHE COMBINI? SICURO CHE NON SIA ORA DI SMETTERLA? - SUPERGIGI SI È RESO PROTAGONISTA DI UN CLAMOROSO ERRORE NELLA PARTITA PERSA DAL PARMA CONTRO IL PERUGIA PER 2-1 - IL PORTIERONE E' ANDATO IN AMBASCE SU UN RETROPASSAGGIO E HA COMBINATO UNA FRITTATA - BRUTTO MOMENTO PER I PORTIERI ITALIANI, DOPO LE DIFFICOLTA' DI GIGIO DONNARUMMA A PARIGI… - VIDEO
CAFONALINO - BOTERO E I SUOI SOGGETTI CICCIONI FANNO 90 ANNI: L'AMBASCIATA DI COLOMBIA A ROMA HA DATO IL VIA A UNA SERIE DI SERATE ALLA PRESENZA DELL'AMBASCIATRICE COLOMBIANA GLORIA ISABEL RAMÍREZ RÍOS, PER FESTEGGIARE IL CELEBRE PITTORE E SCULTORE NATO IL 19 APRILE 1932 - PRESENTI LA BONISSIMA ANA QUILES, L'AMBASCIATORE DEL PERÙ IN ITALIA, IL PRINCIPE GUGLIELMO GIOVANNELLI MARCONI CON LA MOGLIE VITTORIA, L'IMMANCABILE MARISELA FEDERICI, NESTOR PONGUTA PUERTO E... - FOTO
SEMBRAVA AMORE E INVECE ERANO CORNA – RIHANNA HA SFANCULATO IL FIDANZATO ASAP ROCKY A POCHE SETTIMANE DAL PARTO: PARE CHE LA BOMBA NELLA COPPIA SIA ESPLOSA DOPO CHE LUI L’AVREBBE TRADITA CON LA DESIGNER AMINA MUADDI, AMICA IN COMUNE DELLA COPPIA – SOLO POCO TEMPO FA LUI SI SPERTICAVA IN DICHIARAZIONI D’AMORE: “QUANDO HAI TROVATO LA TUA PERSONA LO SAI, LEI VALE UN MILIONE DI PERSONE”. MA PARE CHE QUESTO NON GLI ABBIA IMPEDITO DI TENERSELO NELLE MUTANDE…
“IL PROBLEMA DELLA CINA ADESSO NON È SOLAMENTE POLITICO-SOCIALE, MA SOPRATTUTTO EPIDEMIOLOGICO-SANITARIO” - IL DOTTOR GUIDO SILVESTRI: “CON UNA VACCINAZIONE NEGLI ANZIANI NON OTTIMALE (SI PARLA DI 50% DI VACCINATI, PERALTRO CON PRODOTTI DI EFFICACIA MINORE DI QUELLI USATI NEI PAESI OCCIDENTALI) E LIVELLI MOLTO BASSI DI IMMUNITÀ DA INFEZIONE FUORI DA WUHAN, DIVENTA ALTO IL RISCHIO DI UNA VERA E PROPRIA ESPLOSIONE DI CONTAGI CHE POTREBBE PORTARE AD UN SEVERO STRESS SULLE STRUTTURE OSPEDALIERE…”