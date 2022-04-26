NONOSTANTE TUTTO, RESTIAMO ALLEGRI - IL CRITICO D'ARTE LUCA BEATRICE DIFENDE "ACCIUGHINA" DURANTE "TIKI TAKA" ANCHE DOPO LA STAGIONE DELUDENTE DELLA JUVENTUS: "HA PRESO UNA SQUADRA CHE NON ERA ALLENATA DA DUE ANNI. A SARRI RIDEVANO IN FACCIA. CHIELLINI, BONUCCI, BUFFON E RONALDO ANDARONO DA AGNELLI E DISSERO 'OK, NOI VINCIAMO LO SCUDETTO MA QUELLO SE NE DEVE ANDARE'. IL PROSSIMO PRESIDENTE DELLA JUVE? LO VEDO TORINESE, CON UN PO' DI BARBA, IN GIACCA E CRAVATTA, SOBRIO…" (QUINDI LAPO PUÒ CORRISPONDERE ALL'IDENTIKIT O NO?) - VIDEO

-

Condividi questo articolo


Da www.mediasetplay.mediaset.it

 

LUCA BEATRICE SU ALLEGRI

 

luca beatrice a tiki taka 6 luca beatrice a tiki taka 6 luca beatrice a tiki taka 4 luca beatrice a tiki taka 4 luca beatrice a tiki taka 5 luca beatrice a tiki taka 5 luca beatrice a tiki taka 3 luca beatrice a tiki taka 3 luca beatrice a tiki taka 1 luca beatrice a tiki taka 1 ivan zazzaroni ivan zazzaroni giuseppe cruciani giuseppe cruciani

 

luca beatrice a tiki taka 2 luca beatrice a tiki taka 2

 

Condividi questo articolo

media e tv

politica

business

GENERALI SUL FILO DI LANA - SALE LA TENSIONE IN VISTA DELL'ASSEMBLEA DI VENERDÌ CHE STABILIRÀ CHI SARÀ IL PROSSIMO AD DEL LEONE, ANCHE SE GIÀ GIOVEDÌ ALLE 12.00 SI AVRÀ L'ESITO DEI VOTI. PARE CHE PHILIPPE DONNET SIA IN LEGGERO VANTAGGIO. MA SE LO SFIDANTE LUCIANO CIRINÀ, CANDIDATO DALLA LISTA DI CALTAGIRONE, DOVESSE PERDERE CON UN MARGINE INFERIORE AI VOTI CHE MEDIOBANCA HA PRESO A PRESTITO (4,4%) E DE AGOSTINI HA VENDUTO A TERMINE (1,4%), C'È CHI GIÀ SCOMMETTE CHE LA BATTAGLIA SI RIPETERÀ IN TRIBUNALE – DECISIVA LA SCELTA DEI BENETTON CON IL LORO “PESANTE” 3,97%

cronache

"MIO PADRE E' STATO ASSASSINATO" - IL FIGLIO DELL'OLIGARCA RUSSO SOSPETTATO DI AVER MASSACRATO LA MOGLIE E LA FIGLIA ADOLESCENTE PRIMA DI SUICIDARSI È CONVINTO CHE IL PADRE SIA STATO ASSASSINATO - L'EX MULTIMILIONARIO SERGEY PROTOSENYA È STATO TROVATO IMPICCATO NEL GIARDINO DELLA SUA LUSSUOSA CASA PER LE VACANZE IN SPAGNA MENTRE I CORPI DI SUA MOGLIE NATALYA E DI SUA FIGLIA MARIA DI 18 ANNI SONO STATI SCOPERTI ALL’INTERNO DELL’ABITAZIONE. ENTRAMBE SONO STATE UCCISE CON UN’ASCIA....

sport

cafonal

viaggi

salute

“IL PROBLEMA DELLA CINA ADESSO NON È SOLAMENTE POLITICO-SOCIALE, MA SOPRATTUTTO EPIDEMIOLOGICO-SANITARIO” - IL DOTTOR GUIDO SILVESTRI: “CON UNA VACCINAZIONE NEGLI ANZIANI NON OTTIMALE (SI PARLA DI 50% DI VACCINATI, PERALTRO CON PRODOTTI DI EFFICACIA MINORE DI QUELLI USATI NEI PAESI OCCIDENTALI) E LIVELLI MOLTO BASSI DI IMMUNITÀ DA INFEZIONE FUORI DA WUHAN, DIVENTA ALTO IL RISCHIO DI UNA VERA E PROPRIA ESPLOSIONE DI CONTAGI CHE POTREBBE PORTARE AD UN SEVERO STRESS SULLE STRUTTURE OSPEDALIERE…”