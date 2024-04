NOTTE “MAGICA”! LA ROMA, IN 10, DEMOLISCE IL MILAN (IL MIGLIORE DEI ROSSONERI È STATO L'ARBITRO) E VOLA IN SEMIFINALE DI EUROPA LEAGUE: AFFRONTERA’, COME L’ANNO SCORSO, IL BAYER LEVERKUSEN – DOPO LA RETE DI MANCINI E LA PERLA DI DYBALA, LUKAKU VA KO E VIENE DATO UN ROSSO ESAGERATO A CELIK MA LA ROMA RIESCE A GESTIRE L'INFERIORITÀ NUMERICA – IL "DIAVOLO" CONTESTATO DAI TIFOSI: E LUNEDI’ C’E’ IL DERBY – L’ATALANTA FA LA STORIA: ELIMINA IL LIVERPOOL E VOLA IN SEMIFINALE. L'ITALIA L'ANNO PROSSIMO AVRA' 5 SQUADRE IN CHAMPIONS...

roma milan mancini

Niente impresa per il Milan nel secondo round all'Olimpico contro la Roma, ma non si sta parlando di qualcosa rimasto in bilico: l'impresa i rossoneri non l'hanno vista nemmeno col binocolo, sovrastati dalla Roma nonostante i giallorossi si siano ritrovati in dieci dopo mezzora di gioco per l'espulsione di Celik (fallo su Leao). Finisce 2-1 per i padroni di casa, che dopo l'1-0 inferto al Diavolo a San Siro volano in semifinale, dove troveranno il Bayer.

I gol sono stati firmati nel primo tempo da Mancini, che ormai ha numeri da centravanti, e da una magia di Dybala. Nel finale la rete inutile di Gabbia. L'inferiorità numerica ha ovviamente complicato la vita a Pellegrini e compagni, ma nemmeno più di tanto: troppo poco Milan per questa Roma rifiorita sotto le cura di De Rossi.

Per i rossoneri un'eliminazione che brucia non solo alla squadra, ma anche alla proprietà e getta ombre lunghe sul futuro dell'allenatore: Diavolo, anche in questa gara di ritorno, privo di idee, gioco e ferocia. Un Milan evaporato di colpo. E lunedì c'è il derby, con l'Inter che pregusta lo scudetto proprio in casa rossonera.

ROSSO ESAGERATO A CELIK

roma milan celik fallo su leao

Dopo il doppio vantaggio grazie alle reti di Mancini e Dybala, la Roma è rimasta in inferiorità numerica nella gara contro il Milan a causa dell'espulsione di Zeki Celik per un fallo da dietro su Rafael Leao. Una scelta inaspettata visto il metro da Marciniak fino a quel punto della partita.

Una decisione netta del direttore di gara che avrebbe potuto scegliere di ammonire l'esterno turco piuttosto che sventolare direttamente il cartellino rosso: il piede di Celik è basso, praticamente rasente al terreno, e sfiora appena il tacco di Leao. Fino a quel momento della gara, poi, l'arbitro non aveva ancora usato i cartellini, nemmeno per Calabria e Giroud che aveveno commesso dei falli da ammonizione rispettivamente su Dybala e Paredes.

ATALANTA-LIVERPOOL 0-1

roma milan dybala

Sconfitta indolore per l'Atalanta in Europa League. Nel ritorno dei quarti di finale la squadra di Gasperini perde 1-0 col Liverpool, ma grazie al tris show dell'andata ad Anfield passa in semifinale. Al Gewiss Stadium nel primo tempo i Reds partono forte e sbloccano la gara con un rigore di Salah (7'), poi l'egiziano si divora il raddoppio e Musso si oppone a Luis Diaz e Szoboszlai. Nella ripresa i nerazzurri poi alzano i giri, controllano la partita senza difficoltà e centrano il passaggio del turno senza rischi.

roma milan de rossi