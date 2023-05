NUBI SUL CIELO AZZURRO – AURELIO DE LAURENTIIS VORREBBE RIPARTIRE DA LUCIANO SPALLETTI DOPO LO SCUDETTO VINTO, MA LA PERMANENZA DELL’ALLENATORE NON È SCONTATA E AURELIONE SI GUARDA INTORNO ALLA RICERCA DI POSSIBILI SOSTITUTI – E’ PROBABILE CHE CI SARA’ UN MEETING TRA I DUE AL MARADONA GIA' DOPO LA PARTITA CONTRO LA FIORENTINA E LE CELEBRAZIONI – IL TECNICO VORREBBE CHE...

Estratto dell’articolo di Monica Scozzafava per il “Corriere della Sera”

aurelio de laurentiis spalletti

[…] l’atmosfera, contagiosa, di festa si respira di più fuori che dentro la casa del Napoli, dove, conquistato il titolo atteso 33 anni, la prospettiva non chiarissima sul futuro ha preso il sopravvento. Va bene, la felicità — per dirla come Spalletti — è un attimo fugace, ma […] il domani incombe e induce anche a immaginare insospettabili addii. De Laurentiis promette di non vendere i big (Da Osimhen a Kvara a Kim) […]

napoli campione d'italia - vignetta di macondo

Il nodo centrale del ciclo che si apre con lo scudetto è però la permanenza di Luciano Spalletti, artefice del capolavoro sul campo del Napoli. I presupposti ci sono: contratto, risultati e una parola data. Per De Laurentiis tutto regolare, oggi […] al Maradona incontrerà per la prima volta allenatore e squadra campioni d’Italia. […]

Sarà poi una cena, al momento però neanche fissata, a chiarire meglio i presupposti di un matrimonio con più di una crepa. La festa è salva, ma dietro cosa c’è? Spalletti non ha gradito che gli arrivasse via pec la nota dell’opzione sul suo contratto già esercitata dal club, ha sì apprezzato la lettera di stima del presidente (gli è stata fatta consegnare) ma avrebbe voluto uno scambio con Aurelio faccia a faccia nell’ottica di un rapporto che se è vero che deve continuare come da contratto, necessita di chiarimenti post scudetto.

aurelio de laurentiis luciano spalletti

[…] Non è un discorso solo economico, per quanto l’ingaggio di Luciano sia inferiore a quello degli allenatori delle squadre di vertice della serie A, ma di prospettiva, e anche di maniera. Le regole contrattuali sono chiare, Spalletti le conosce ma sa anche come aggirarle. Cerca una condivisione. Ma in conto ha messo anche lo scontro. De Laurentiis è pronto, anche a rispolverare l’agenda: Italiano, De Zerbi, Conte.

