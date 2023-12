21 dic 2023 14:53

IL NUOVO ELDORADO DEGLI AMERICANI: LO SPORT IN STREAMING - IL FONDO OAKTREE STAREBBE VALUTANDO L'INGRESSO IN "DAZN" - ANCHE SE NON CI SONO CONFERME UFFICIALI, IL CEO DELLA PIATTAFORMA HA ANNUNCIATO CHE VORREBBE RACCOGLIERE FINO A UN MILIARDO DI DOLLARI NEI PROSSIMI MESI (PIU' O MENO LA STESSA CIFRA CHE IL FONDO AVEVA MESSO SUL PIATTO A OTTOBRE PER ENTRARE NELLA MEDIA COMPANY DELLA SERIE A)