OCCHIO CHE SINNER PUÒ ESSERE ELIMINATO – NELL'ULTIMO MATCH DEI GIRONI DELLE ATP FINALS, SE RUNE E DJOKOVIC VINCONO ENTRAMBI IN DUE SET PASSANO RISPETTIVAMENTE COME PRIMO E SECONDO E JANNIK È FUORI DALLE SEMINIFINALI – SE IL DANESE VINCE IN TRE SET E IL SERBO IN DUE, L’ITALIANO RISCHIA DI ANDARE A CASA PER IL CONTO DEI GAME – LA SFIDA TRA SINNER E RUNE QUESTA SERA ALLE 21 – VIDEO

Lo aveva detto: Djokovic mi dirà chi sono



Un match memorabile.

Sinner il Magnifico.

Per la prima volta batte Nole.

Vince e impara. Ora Jannik lo sa:

"la distanza tra lui e i grandissimi praticamente non esiste più" (by @paolobertolucci)#NittoATPFinalspic.twitter.com/Xev9gzpttL — Lia Capizzi (@LiaCapizzi) November 14, 2023

Dopo una notte da numero uno al mondo, Jannik Sinner può ancora essere eliminato nell’ultima partita del girone delle Atp Finals. È il paradosso del round robin, che tiene in vita fino all’ultimo chi ha perso e mette in pericolo chi ha vinto. Nonostante il perentorio successo su Tsitsipas e quello storico su Djokovic, Sinner non è ancora sicuro delle semifinali. Per evitare qualsiasi tipo di calcolo deve battere Holger Rune, che però si presenterà alla sfida decisiva bello riposato, dato che è stato favorito dal ritiro di Tsitsipas dopo appena tre game.

Tra l’altro Jannik non ha ancora mai battuto il 20enne danese: il primo precedente risale al 2022 a Sofia, quando l’italiano si ritirò al terzo set per un problema alla caviglia; il secondo quest’anno a Montecarlo, con Rune che si impose in rimonta in tre set.

Questo però è il periodo delle prime volte per Sinner, che nell’ultimo mese ha già avuto la meglio su Medvedev (in due finali) e Djokovic. Inoltre ha una striscia aperta di cinque successi consecutivi contro i top 5, a conferma del fatto che ha annullato la distanza dai più forti e sta attraversando un periodo di forma strepitoso.

Jannik è carico anche dal punto di vista mentale, dato che gioca in casa con un tifo da stadio e ha appena battuto uno dei tennisti più forti di sempre: «Mi serve andare in campo sapendo che c’è un obiettivo e che bisogna performare al cento per cento se voglio battere Rune, che sta giocando molto bene e si trova a proprio agio indoor. Sono contento di poter incontrare Holger».

[...]

Tra i vari scenari che si possono verificare, soltanto in due Sinner viene eliminato: se Rune e Djokovic vincono in due set, passano rispettivamente primo e secondo; se il danese vince in tre set e il serbo in due, l’italiano rischia di andare a casa per il conto dei game. In tutti gli altri casi sarà Sinner a raggiungere le semifinali, tagliando l’ennesimo traguardo storico: mai un tennista azzurro si è qualificato tra i migliori quattro delle Finals. Meglio ancora se riuscisse a farlo da imbattuto e quindi con il primo posto in tasca, che potrebbe consentirgli di evitare Medvedev fino a un’eventuale finale.

