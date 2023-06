OCCHIO A CHIAMARLO "CIMITERO DEGLI ELEFANTI", L'ARABIA FA SUL SERIO! - DOPO ESSERSI ASSICURATA I MIGLIORI CALCIATORI SUL VIALE DEL TRAMONTO, LA "SAUDI PRO LEAGUE" NON SI FERMA - L'AL HILAL HA APPENA SGANCIATO 55 MILIONI PER RUBEN NEVES (26 ANNI), E METTE NEL MIRINO BERNARDO SILVA (28) - ANCHE BROZOVIC, ZIYECH E THOMAS PARTEY (TUTTI E TRE 30ENNI), POTREBBERO PARTIRE PER L'ARABIA...

Estratto dell'articolo di Alberto Mauro per “il Messaggero”

ruben neves

La nuova corsa all'oro rischia di sconvolgere la geografia del calcio mondiale, attirando grandi campioni dall'Europa in Medio Oriente […] Prima le figurine a fine carriera, poi i campioni in declino, a parametro zero. Ma negli ultimi mesi gli arabi hanno alzato il tiro, mettendo nel mirino grandi stelle sotto contratto con grandi club, con proposte molto convincenti. Proprio come i 55 milioni di euro al Wolverhampton per Ruben Neves […] Non è il primo e non sarà l'ultimo in questa sessione di mercato che regalerà ancora sorprese e saccheggi.

cristiano ronaldo al nassr

FEDERAZIONE OPERATIVA

Per comprendere esattamente i meccanismi della Saudi Pro League, però, bisogna sapere che in Arabia è la Federazione a gestire il calciomercato, di giocatori e allenatori. Il PIF […] intende regalare almeno 3/4 campioni di livello mondiale ad ogni rosa, e 4/5 allenatori di livello internazionale, tutto nei prossimi 2/3 anni.

I PRIMI

I pionieri dell'Arabia Saudita in tempi recenti sono stati Ever Banega, all'Al-Shabab dal 2020, poi Talisca e Ospina. Ma il trasferimento che ha dato una spinta senza precedenti al movimento è stato quello di Cristiano Ronaldo, in fuga dal Manchester United e dal 1° gennaio 2023 sotto contratto con l'Al Nassr. […] l'effetto CR7 si è misurato con l'entusiasmo dei tifosi, tra centinaia di migliaia di magliette vendute con il 7 sulle spalle e una media spettatori per le partite casalinghe impennata del 143%.

marcelo brozovic

Il fondo PIF è a buon punto, visto che il portoghese sarà presto raggiunto da Ziyech (Chelsea) e probabilmente anche Brozovic, l'Inter chiede sempre 25 milioni di euro. A Riad invece l'Al-Hilal non si accontenta di Koulibaly (da ieri ufficiale) e Ruben Neves: nel mirino del club anche Bernardo Silva, fresco vincitore della Champions con il City, Verratti e Thomas Partey. Mentre l'Al Ittihad, neo laureato campione saudita dopo i tre successi negli ultimi tre anni dell'Al Hilal, si "accontenta" di Benzema e Kanté, rispettivamente con ingaggi da 50 e 25 milioni a stagione.

edouard mendy

L'Al Ahli ha convinto Mendy e proverà l'affondo anche per Aubameyang. Ridotto ma compatto il fronte dei "no", con Messi capofila, capace di rifiutare 400 milioni a stagione, ma anche Modric, Lukaku, Son, Milinkovic Savic, Dzeko, Lewandowski e Griezmann. Fronte allenatori: Gattuso sta valutando la proposta del primo ministro saudita mentre il maxi rilancio da 30 milioni a stagione non ha ancora convinto Max Allegri: ai cammelli preferisce - da sempre - i cavalli.

