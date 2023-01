20 gen 2023 11:15

OCCHIO ALLA CLASSIFICA! OGGI LA JUVENTUS POTREBBE AVERE DEI PUNTI DI PENALIZZAZIONE PER IL CASO PLUSVALENZE - LA CORTE FEDERALE D’APPELLO ASCOLTERÀ IL PROCURATORE CHINÉ CHE FORMULERÀ LE SUE RICHIESTE. NEL POMERIGGIO LA DECISIONE - CHINÉ AVEVA CHIESTO MULTE PER I CLUB (800 MILA EURO PER LA JUVE) E INIBIZIONI PER I DIRIGENTI (12 MESI PER AGNELLI, 16 E 10 GIORNI PER PARATICI). MA ALLA LUCE DEI NUOVI ELEMENTI RACCOLTI GRAZIE A PRISMA POTREBBE ANDARE OLTRE…