31 gen 2023 19:12

PER GLI ODIATORI SOCIAL LA PARTITA NON FINISCE MAI – PER FESTEGGIARE LA VITTORIA DEL SASSUOLO SUL MILAN PER 5-2, FRANCESCA FANTUZZI, MOGLIE DI DOMENICO BERARDI, HA PUBBLICATO SU INSTAGRAM UNA FOTO CON IL NUMERO 5 E L'IMMAGINE DI UN TELEVISORE SINTONIZZATO SULLA SFIDA DI SAN SIRO. COME RISPOSTA, LE SONO PIOVUTI ADDOSSO INSULTI E MINACCE DI MORTE, DA “CREPATE", A "SE VEDO TUO MARITO LO UCCIDO” FINO A “CORNUTA” – LA COPPIA HA ANNUNCIATO AZIONI LEGALI – VIDEO