15 giu 2023 17:13

OGGI PIÙ CHE MAI, DICIAMO: "FORZA ITALIA"! - STASERA, PRIMA DELLA SEMIFINALE DI NATIONS LEAGUE TRA ITALIA E SPAGNA, SARÀ OSSERVATO UN MINUTO DI SILENZIO IN MEMORIA DI BERLUSCONI - GLI AZZURRI HANNO UN'OCCASIONE GHIOTTA: LA SPAGNA DI DE LA FUENTE NON SEMBRA L'INVINCIBLE ARMADA CHE HA DOMINATO IL CALCIO MONDIALE NEGLI ULTIMI ANNI - MANCINI PUNTA SU IMMOBILE E ZANIOLO - LA PROFEZIA DI RETEGUI: "SEGNO ALLA SPAGNA E FACCIO DOPPIETTA IN FINALE" (SPERIAMO CHE NON SI RISVEGLI TUTTO SUDATO)