A OTTOBRE 2023 CI TENNE A PRECISARE: "IO NON GIOCO PER LA STORIA ITALIANA, GIOCO PER ME STESSO". CHE FULGIDO ESEMPIO DI AMOR PATRIO! - VIDEO

Estratto da www.ubitennis.com del 28/10/2023

DOMANDA UBITENNIS: Hai raggiunto le 55 vittorie in un anno, sei il giocatore italiano che ha conseguito più vittorie in una stagione ATP, sei soddisfatto?

SINNER: Io non gioco per la storia italiana, gioco per me stesso. È stata un’ottima stagione, molto positiva, nella quale ho vinto molte partite anche giocando meno partite. Credo di poter essere molto contento soprattutto per me stesso.

Estratti da https://www.fanpage.it/ - 28 OTTOBRE 2021

Jannik Sinner è impegnato nel torneo ATP 500 di Vienna. Questa è una settimana potenzialmente decisiva per l'azzurro che cerca un posto per le Finals di Torino, che si disputeranno dal 14 al 21 novembre. Sinner, vincitore ad Anversa domenica scorsa, ha la possibilità di scavalcare già venerdì Hurkacz e potrebbe anche superare Ruud. Ma intanto incredibilmente a Vienna è stata ‘messa in dubbio' la nazionalità di Sinner. Gli organizzatori non lo hanno presentato come giocatore italiano e gli hanno dedicato delle frasi di incitamento in tedesco.

Quando inizia una partita di tennis, dovunque tanto a Wimbledon quanto in un torneo challenger, lo speaker annuncia e presenta i due giocatori in campo, parlando dei migliori risultati della stagione, della miglior classifica e della nazionalità. Quando è toccato a Sinner lo speaker non ha detto che Jannik è un giocatore italiano ma lo ha presentato come tennista proveniente dal Sud Tirolo, essendo nato a San Candido in Alto Adige, a una manciata di chilometri dal confine tra Italia e Austria. Poteva essere un caso, magari una svista, ma in realtà c'è un secondo indizio che fa sorgere dei dubbi.

Perché a Vienna gli organizzatori hanno fatto creare delle panchine personalizzate così ogni tennista abbia la sua e abbia un incitamento nella propria lingua, è stato così per tutti dal greco Tsitsipas al georgiano Basilashvili passando per il britannico Norrie. L'incitamento per Sinner però non è in italiano, ma è in tedesco, a differenza di tutti gli altri tennisti azzurri, che hanno avuto una frase in italiano. Evidentemente gli organizzatori del torneo di Vienna, pur sapendo che Sinner è italiano, lo considerano un giocatore sudtirolese e di madre lingua tedesca. Ma se fosse così per ogni tennista allora bisognerebbe scrivere un incitamento in romano a Berrettini (…)

