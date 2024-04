OGNI EGOMANE FINISCE UCCELLATO - DOPO AVER DISTRUTTO IL NAPOLI DELLE MERAVIGLIE DI SPALLETTI, DE LAURENTIIS DEVE INVENTARE LA RICOSTRUZIONE - I TIFOSI FURIOSI DISERTERANNO LA PARTITA CONTRO LA ROMA, LA SQUADRA RISCHIA DI RESTARE FUORI DALLE COPPE, LA SOCIETA’ NON AVRA’ IL RICCO PREMIO PER LA CHAMPIONS - E POI SERVIRA' UN NUOVO ALLENATORE: DOPO AVERNE SBAGLIATI TRE QUEST’ANNO, AURELIONE TROVERA’ QUELLO GIUSTO? - IL NODO MERCATO, TRA LA CESSIONE DI OSIMHEN E I RINNOVI - LA BEFFA FINALE: SALTA IL RITIRO PER INDISPONIBILITÀ DI STRUTTURE, CHE SONO SOLD OUT PER I TURISTI

aurelio de laurentiis sbrocca alle telecamere prima di napoli juve

Estratto dell’articolo di Carmelo Prestisimone per www.lastampa.it

[…] non ci sarebbe neanche troppo da sorprendersi se alla fine di questa stagione il Napoli non rientrasse dopo 14 anni in Europa. Lacune tecniche e […] strutturali. Aurelio De Laurentiis, furioso dopo il crollo di Empoli, era orientato a mandare la squadra in ritiro da sabato sera ma in città non ci sono 30 camere disponibili negli alberghi napoletani e della zona flegrea dove poter ospitare l’intera rosa.

AURELIO DE LAURENTIIS

Ovunque è sold out per il boom dei turisti in vista del ponte del 25 aprile. […] l’anno prossimo il Napoli deve sloggiare dal Konami di Castel Volturno, per un ventennio il centro tecnico del club. Come può quindi una squadra di livello internazionale, tra le top 15 in Europa, ambire a confermare traguardi importanti se non ha un quartier generale di sua proprietà che sia solamente dignitoso? Il ritiro degli azzurri è saltato per una ragione che esula dalle questioni interne. E questa situazione è quanto mai curiosa, imbarazzante per i livelli interessati.

PROTESTA DEI TIFOSI DEL NAPOLI CONTRO DE LAURENTIIS, SQUADRA E STAMPA.

De Laurentiis oggi è a Castel Volturno per far sentire la voce del padrone ma domani sarà a Roma a Palazzo Chigi per una riunione sulla riqualificazione di Bagnoli. Anche questa vicenda vecchia quanto il cucco. Nella zona ovest della città il patron del Napoli ha un duplice piano: costruire un nuovo stadio sui terreni dove c’erano le acciaierie Italsider ed anche il centro sportivo della società.

Il Governo è pronto a stanziare 650 milioni di euro per la bonifica a strettissimo giro che si abbina alla demolizione delle strutture ma la traccia è che il Sindaco di Napoli Manfredi, anche commissario per Bagnoli, spinga perché si migliori il Maradona in proiezione Euro 2032.

aurelio luigi de laurentiis

All’incontro parteciperanno i ministri Fitto e Abodi. Il ritiro comunque ci sarà ma da venerdì, alla vigilia della sfida di domenica contro la Roma al Maradona (ore 18). I tifosi in città sono in subbuglio. […] Domenica contro i giallorossi di De Rossi anche diversi affezionati sostenitori hanno annunciato di voler disertare la gara […] Intanto De Laurentiis deve programmare la prossima stagione. Entro i primi di maggio deve ingaggiare il nuovo tecnico. Calzona andrà certamente via.

aurelio de laurentiis

Il ds c’è, a meno di imprevisti, ed è il cilentano Manna dalla Juventus. Pioli avrebbe rotto con il Milan, Italiano avrebbe chiuso il suo ciclo a Firenze. Sono i due nomi in pole per la panchina. Conte resta una suggestione anche se pare che il tecnico salentino stia meditando: 24 milioni per 3 anni e piena libertà sul mercato. Non certamente un’offerta indecente. E poi la questione rinnovi: Meret ed Anguissa hanno il contratto fino al 2025. […] E con questo nervosismo che c’è nel club, anche per i mancati emolumenti che sarebbero arrivati dall’Uefa in caso di qualificazione Champions […] La felicità non può arrivare solo dalla cessione remunerativa di Osimhen…

aurelio de laurentiis osimhen de laurentiis de laurentiis mazzarri aurelio de laurentiis rudi garcia 4 DE LAURENTIIS OSIMHEN PROTESTA DEI TIFOSI DEL NAPOLI CONTRO DE LAURENTIIS, SQUADRA E STAMPA.