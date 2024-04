6 apr 2024 19:20

A OGNUNO LE SUE AMBIZIONI - IL CENTROCAMPISTA DEL BARCELLONA PEDRI RIVELA CHE IL SUO SOGNO NON È VINCERE LA COPPA DEL MONDO, LA CHAMPIONS O IL PALLONE D'ORO (IL CAMPIONATO L'HA GIA' VINTO L'ANNO SCORSO) MA… DI DIVENTARE PELATO! - IL 21 SPAGNOLO HA RACCONTATO: "A 31 ANNI MI VEDO GIOCANDO A CALCIO E, POCO DOPO, CALVO. NON SO PERCHÉ, HO SEMPRE DESIDERATO DIVENTARE CALVO" - DEL RESTO, IL SUO IDOLO ANDRES INIESTA NON ERA ESATTAMENTE UN "BELLICAPELLI"