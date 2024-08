8 ago 2024 18:48

LE OLIMPIADI COME LA POLITICA: SONO SANGUE E MERDA – NELLA SFIDA DI PALLANUOTO TRA ITALIA E CANADA, LA GIOCATRICE BLAIRE MCDOWELL È USCITA CON IL VOLTO SANGUINANTE DALLA PISCINA, DOPO UNO SCONTRO CON UN'AVVERSARIA – LA CANADESE HA RIPORTATO UN BRUTTO TAGLIO SOPRA L'OCCHIO – IN VASCA IL SETTEROSA SI È IMPOSTO PER 10-5. E SABATO LE AZZURRE GIOCHERANNO PER IL 5° POSTO…