La Lega Serie A ha assegnato i diritti tv del campionato 2021/2024 a DAZN che si è aggiudicata i pacchetti 1 e 3 per una cifra pari a circa 840 milioni di euro a stagione. DAZN trasmetterà 7 gare a giornata in esclusiva (pacchetto 1) e 3 gare in co-esclusiva (pacchetto 3). Ma cosa accadrà agli abbonati Sky che negli ultimi anni che hanno sottoscritto un abbonamento con l'emittente satellitare?

A Sky dovrebbe essere infatti assegnato il pacchetto 3 per cui l'emittente satellitare ha offerto 70 milioni a stagione dopo le ultime trattative private. Il confronto proseguirà fino a lunedì 29 marzo, quando, secondo quanto stabilito dal bando, scadrà ufficialmente l’offerta di Sky. DAZN potrebbe dunque trasmettere in co-esclusiva con Sky 3 partite del campionato di Serie A per le tre stagioni indicate. Da specificare come il canale attualmente presente su Sky di DAZN1 (numero 209) cesserà per contratto al termine dell'attuale stagione.

Nel frattempo gli abbonati di Sky potranno comunque beneficiare, per le stagioni 2021/2024, di ben 121 partite su 137 della Champions League, così come tutti i match dell’Europa League e per la nuova competizione Europa Conference League, per un piatto da 403 gare annuali. Altri pacchetti sono invece finiti a Mediaset, con una partita in chiaro alla settimana, e ad Amazon, che si è assicurata le 16 migliori partite del mercoledì sera per Prime Video. Proprio Mediaset però sarebbe entrata ufficialmente in gara per cercare di prendersi il pacchetto 3 e trasmettere in co-esclusiva con DAZN tre partite di Serie A nel triennio 2021/2024.

Il mancato conseguimento del suddetto pacchetto, potrebbe provocare a Sky danni enormi, specie in virtù degli oltre 3 milioni di abbonati che attualmente pagano il colosso della tv satellitare per guardare il calcio in tv. A tal proposito, Sky si era detta disposta, nel caso dovesse si presentassero le condizioni di un nuovo eventuale bando che la Serie A si trovasse costretta a lanciare dopo il 29 marzo, a migliorare anche la propria offerta, specie per non rischiare di essere superata da un'eventuale offerta di Mediaset.

Oltre alla Champions, l'Europa League e la nuova Europa Conference League, Sky trasmette anche altri eventi sportivi: tutte le gare, le qualifiche e le prove libere di Formula 1, MotoGP, Moto2 e Moto3 in diretta e tutti i Round della World Superbike sempre in diretta. Ma non solo, anche l'NBA con la Regular Season, i Playoff e le Finals, incluso l’All Star Weekend. I tornei degli ATP Masters 1000 di tennis, il torneo Grande Slam di Wimbledon e le Nitto ATP Finals. Inoltre, la trasmissione della partite delle Nazionali più forti di rugby e i tornei major di golf.

