LA SATTA METTE KO IL FIDANZATO. “TROPPO SESSO CON BOATENG”

Monica Colombo per www.corriere.it del 23 gennaio 2012

BOATENG MELISSA SATTA

Nonostante il compagno fosse assente, ieri pomeriggio Melissa Satta era in tribuna allo stadio Piola per assistere dal vivo all’ultima gara del girone d’andata del Milan. Non per motivi di tifo ma professionali, in qualità di inviata di Quelli che il calcio. Melissa commenta, Boateng a casa prova a riprendersi dall’infortunio muscolare che lo ha messo k.o. per un mese a causa di una lesione muscolare ai flessori della coscia sinistra riportata nel derby.

Dopoché in settimana la show-girl, ex fidanzata di Bobo Vieri, si era lasciata andare con Vanity Fair ad una confessione hot (“Facciamo l’amore fra le sette e le dieci volte alla settimana”), in Spagna hanno maliziosamente collegato lo stop del ghanese ventiquattrenne, separatosi di recente dalla moglie, all’attività extra-sportiva del giocatore milanista. “Si è infortunato per eccesso di sesso” ha titolato ieri Marca, il quotidiano sportivo più venduto a Madrid e dintorni.

BOATENG MELISSA SATTA

Del resto la stessa Satta durante l’intervista a Vanity precisava: “La frequenza dei rapporti? Dipende dalla forma fisica e dagli impegni …”. Se di lei o di lui, non è dato sapere. Altro che Milan Lab, verrebbe maliziosamente da pensare.

BERRETTINI, NUOVA VITA “CON MELISSA È FINITA SINNER LA MIA MOLLA”

Paolo Rossi per “la Repubblica” - Estratti

C’è chi si tira i Rolex e chi, invece, saluta con classe: «Io e Melissa (Satta) non stiamo più insieme. Quello che posso dire è che abbiamo avuto un rapporto bellissimo.

Penso che abbiamo una grandissima stima l’uno per l’altro». Matteo Berrettini rompe il silenzio degli ultimi mesi in vista del suo ritorno (finalmente) in campo. Ma non può sottrarsi al lato intimo.

MATTEO BERRETTINI MELISSA SATTA

«Sapevo sarebbe arrivata la domanda, ma non andrò oltre questo perché non mi piace condividere troppo la mia vita privata. Detto questo, non è successo niente di particolare: non stiamo più insieme. La devo ringraziare per i mesi che sono stati bellissimi. Per quest’anno vissuto molto intensamente, nonostante le difficoltà del caso, sia fuori che dentro al campo». La classe non è acqua, insomma.

Matteo Berrettini tornerà al tennis dal 12 marzo a Phoenix, una città non casuale per risorgere dalle ceneri. «Ho dovuto ricominciare dalle basi. Dopo l’infortunio agli US Open ero esaurito dal punto di vista energetico. Facevo fatica a fare terapia, mettermi sul lettino.

Per uscire di casa dovevo trascinarmi ». È in quel momento che sorgono i dubbi: «Ho dovuto ricordarmi perché il tennis mi piace.

Mettere ordine nella mia vita sportiva così, con Vincenzo Santopadre, dopo 15 anni insieme sul campo, abbiamo deciso di staccare». È ripartito da Francisco Roig (ex Nadal) e da un nuovo staff che lo ha «rivoltato come un pedalino: ho appreso di avere un po’ di scoliosi... »

satta berrettini melissa satta MELISSA SATTA BERRETTINI MELISSA SATTA A ST.MORITZ MELISSA SATTA A ST.MORITZ melissa satta boateng melissa satta 4 melissa satta melissa satta melissa satta belve 2 melissa satta matteo berrettini foto di chi satta berrettini melissa satta berrettini foto whopsee berrettini melissa satta MELISSA SATTA A ST.MORITZ

(...)