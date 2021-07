E ORA CHE ST’EUROPEO SE LO SEMO LEVATI DALLE PALLE, PUÒ RIPARTIRE LA RUMBA DEL CALCIOMERCATO – HAALAND NON SI È PRESENTATO AL RITIRO DEL BORUSSIA DORTMUND E IL CHELSEA SAREBBE PRONTO A SBORSARE LA BELLEZZA DI 175 MILIONI DI EURO - SITUAZIONE ANALOGA PER LUIS ALBERTO ALLA LAZIO, CON LOTITO CHE CHIEDE 50 MILIONI PER IL “MAGO” (MA IN ITALIA MANCANO I SOLDI) – MBAPPÈ È STATO AVVISTATO A SVACANZARE IN GRECIA INSIEME A KARIM BENZEMA. UN INDIZIO SUL FUTURO AL REAL DEL FRANCESINO? (ORA SI SPIEGANO GLI ACQUISTI FARAONICI DEL PSG)

Monica Colombo per www.corriere.it

Lo avevamo lasciato a Mykonos con le sue camicie fiorate e un (presunto) conto da mezzo milione di euro per una cena con gli amici. Erling Haaland, la nuova stella del calcio mondiale, costretto a osservare gli Europei alla tv a causa della mancata qualificazione della Norvegia, apre ufficialmente le danze del gran ballo del calciomercato. Ora che si sono spente le luci di Wembley e gli altoparlanti hanno smesso di diffondere le canzoni della Carrà in omaggio agli Azzurri, le trattative hanno inizio.

E dove i club sono riottosi a privarsi dei propri campioni, sono gli stessi giocatori a puntare i piedi. Haaland lunedì era atteso al raduno del Borussia Dortmund, club per nulla intenzionato a lasciar partire l’attaccante della pregiata scuderia di Mino Raiola. Peccato che la punta ventenne abbia disertato il ritiro senza nemmeno produrre uno straccio di giustificazione. Il ds dei tedeschi, Michael Zorc, ha preferito scherzarci su: «È già in Inghilterra» ha ironizzato, facendo riferimento al corteggiamento del Chelsea.

I Blues, come è noto, sono alla ricerca di un attaccante e dopo la ferma convinzione di Lukaku di restare a Milano, hanno messo gli occhi sul norvegese. Il Borussia fa muro, fissa un prezzo quasi inavvicinabile — cioè 175 milioni di euro— e, tramite Zorc, avverte: «Stiamo pianificando la stagione come se lui ci fosse».

Anche Maurizio Sarri era convinto di trovare Luis Alberto ad accoglierlo a Roma. Invece lo spagnolo ha disertato il raduno e la successiva partenza della squadra per il ritiro di Auronzo di Cadore. Prima il suo agente Miguel Alfaro ha addotto come scusa lo smaltimento di ferie arretrate — fatto smentito dalla società —, ora si ventila l’ipotesi di presunti problemi fisici, per i quali però Lotito si aspetta la produzione di un certificato medico.

La sensazione è che dopo il dramma occorso ad Eriksen, lo spagnolo si sia illuso di raggiungere a Milano il suo mentore Simone Inzaghi. Speranza crollata nel tempo di un amen, dopo l’ingaggio a zero dell’ex milanista Calhanoglu.

Di certo i suoi agenti lo hanno proposto al Milan ma la cifra di 50 milioni di euro, fissata dal presidente dei biancocelesti, non è in linea con la filosofia degli acquisti imposta dal fondo Elliott. Sullo sfondo resta la pista che conduce in Spagna, al Villarreal, che al contrario della Lazio disputerà la Champions. Ora il Mago, salvo ulteriori colpi di scena, è atteso in Italia a metà settimana. «Ci convinca sui motivi del ritardo, altrimenti chieda scusa», ha già dichiarato poco conciliante il tecnico Sarri.

Mbappé, uscito prematuramente da Euro 2020, è in vacanza in Grecia. Curiosamente con Karim Benzema, che sarà pure suo compagno di Nazionale ma potrebbe essere collega di reparto in futuro. Florentino Perez, che finora ha limitato lo shopping inserendo in rosa Alaba dal Bayern, sogna da mesi il francesino costato al Psg 180 milioni. Il problema è che il campione, il cui contratto scadrà il 30 giugno del 2022, a fronte dell’irremovibilità di Al Khelaifi a non aprire alla sua cessione in questa sessione di mercato, ha comunicato l’intenzione di non rinnovare il contratto. Per il club che ha costruito una rosa stratosferica, inserendo in questa finestra i parametri zero Wijnaldum (dal Liverpool), Donnarumma (dal Milan), Ramos (dal Real), sarebbe la giusta legge del contrappasso.

