E ORA SPALLETTI CHE FA, RESTA O SE NE VA? - L’ALLENATORE HA RIFIUTATO IL RINNOVO PROPOSTO DA DE LAURENTIIS: IL SUO FUTURO A NAPOLI È IN BILICO - POTREBBE RESTARE FINO A GIUGNO 2024, DATA DI SCADENZA DEL SUO ATTUALE CONTRATTO, OPPURE ANDARE VIA A FINE STAGIONE: MOLTO DIPENDERÀ DALLE SUE MOTIVAZIONI DOPO LA VITTORIA DELLO SCUDETTO - LE RUGGINI E LE INCOMPRENSIONI TRA SPALLETTI E AURELIONE

Estratto dell’articolo di Marco Azzi per www.repubblica.it

spalletti de laurentiis

Il nodo principale è il rinnovo del contratto fino al 2025, offerto da Aurelio De Laurentiis a Luciano Spalletti dopo la conquista dello scudetto. L'allenatore toscano per il momento non lo ha accettato e si spiegano così i rumors degli ultimi giorni sulla panchina del Napoli, che deve essere giocoforza considerata per il momento in bilico. Ma i margini per evitare il divorzio ci sono ancora e non si può escludere che il tecnico possa rimanere alla fine solo per un'altra stagione, rispettando l'accordo preso due anni fa al suo arrivo nel club azzurro. Altrimenti può spuntare un'alternativa a sorpresa: il ritorno di Rafa Benitez.

aurelio de laurentiis spalletti

[…] Non c'è stato […] un vero e proprio chiarimento tra i due, anche se il presidente si è trattenuto a lungo nel suo ufficio in sede e nel pomeriggio c'è stato un altro incontro con il tecnico toscano, ritornato al Konami Training Center per tenersi in forma - come è sua abitudine - con un po' di esercizi e giri di campo. […] De Laurentiis aveva deciso di dribblare l'argomento. "[…] "La cena di venerdì scorso con Spalletti? È stata la cena del buonumore e del ringraziamento, perché prima non sapevamo quando avremmo vinto lo scudetto matematicamente. È capitato il 4 maggio con l'Udinese e io mi sono inventato la possibilità di aprire lo stadio Maradona ai nostri tifosi.

SPALLETTI DE LAURENTIIS 6

Hanno risposto presente in 54 mila, è stata una serata bellissima. Mi sarei potuto collegare con il nostro spogliatoio durante i festeggiamenti, certo, però ho preferito lasciare ai protagonisti sul campo tutta l'importanza di quel momento. Non mi sono intromesso, tutto qui", ha infatti voluto puntualizzare il presidente, alludendo alla mancata telefonata di complimenti che avrebbe provocato il malumore dell'allenatore.

de laurentiis spalletti

[…] De Laurentiis ha offerto un biennale a Spalletti e il tecnico toscano non l'ha accettato: si vedrà se in maniera definitiva oppure per prendersi una pausa di riflessione. […] Dipenderà pure dalle sue motivazioni, dopo l'enorme traguardo dello scudetto […] Il presidente lo sa e per questo sta gestendo la situazione con pazienza, evitando di arrivare a uno scontro e misurando le parole. […] De Laurentiis non ha fretta però di rinunciare a Spalletti e resta alla finestra. Idem per il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, anche lui in bilico nonostante sia sotto contratto. […]