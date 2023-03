31 mar 2023 15:03

OSIM-AHIA! - BRUTTE NOTIZIE PER IL NAPOLI: VICTOR OSIMHEN SALTA LA PARTITA CONTRO IL MILAN DI DOMENICA SERA PER UN INFORTUNIO ALL'ADDUTTORE SINISTRO - IL NIGERIANO DOVRÀ STARE FERMO PER ALMENO 15-20: A RISCHIO L'ANDATA DEI QUARTI DI CHAMPIONS, SEMPRE CONTRO I ROSSONERI - PROPRIO IERI ERA SCATTATO L'ALLARME TRA I TIFOSI PARTENOPEI DOPO CHE IL CENTRAVANTI AVEVA PERSO LA SUA MASCHERA "FORTUNATA" DURANTE IL RITIRO CON LA NAZIONALE…





victor osimhen 6 1. VICTOR OSIMHEN SI È INFORTUNATO: SALTA LA PARTITA COL MILAN DI DOMENICA E L’ANDATA DEI QUARTI DI CHAMPIONS Estratto da www.corriere.it […] Brutte notizie per il Napoli, che perde Victor Osimhen per il big match di domenica sera al «Maradona» contro il Milan e molto probabilmente anche per la partita di andata con lo stesso Milan dei quarti di finale di Champions League. victor osimhen 2 La società partenopea fa sapere infatti in una nota che l’attaccante nigeriano, di rientro dagli impegni con la Nazionale, «accusando un fastidio all’adduttore sinistro, è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione distrattiva. Le sue condizioni verranno valutate la prossima settimana» I tempi di recupero al momento sono valutati in 15-20 giorni. […] victor osimhen 4 NAPOLI, OSIMHEN HA PERSO LA MASCHERA: ALLARME SUPERSTIZIONE TRA I TIFOSI, C'È LA SOLUZIONE CONTRO IL MILAN Estratto da www.calciomercato.com La maschera di Victor Osimhen è diventata oramai il simbolo di riconoscimento del centravanti del Napoli. […] però l'ha persa: nel rientro dalla Nigeria si è accorto di non averla più e, considerando il grande valore che si dà alla superstizione a Napoli, è già scattato l'allarme tra i tifosi partenopei. Nel frattempo lo staff ortopedico che ha costruito la maschera lavorerà per progettarne una nuova e consegnarla al calciatore quanto prima. Non sarà pronta entro domenica, quando sarà di scena il match contro il Milan e lì Victor Osimhen dovrà utilizzare la vecchia maschera.