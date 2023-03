2 mar 2023 17:22

IN UN OSIMHEN CHE NON SI DICA - A NAPOLI LA MANIA PER L'ATTACCANTE NIGERIANO, CHE STA TRASCINANDO I PARTENOPEI VERSO IL LORO TERZO SCUDETTO A SUON DI GOL E PRESTAZIONI DA URLO, NON CONOSCE LIMITI - DOPO I CORI, COSTUMI E MURALES, SONO ARRIVATI ANCHE GLI OMAGGI "CULINARI" PER IL NUMERO NOVE AZZURRO: UN PASTICCIERE HA CREATO LA TORTA OSIMHEN, CON TANTO DI MASCHERINA, MENTRE UN ALTRO HA FATTO UN UOVO DI PASQUA DEDICATO AL CENTRAVANTI… - VIDEO