OSIMHEN-KVARA: L'ORO DI NAPOLI

Estratto dell'articolo di Fabio Mandarini per il Corriere dello Sport

Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia si sono incontrati in un ritiro di mezza estate e si sono riconosciuti: gemelli diversi, pur sempre gemelli. […] forse non è un caso che siano insieme nel Napoli 33 anni dopo il 1990, quando i ragazzi di oggi non erano idea e figuriamoci progetto. Progetto divino, al massimo. Magari di Diego. Maradona che ha fatto appena in tempo a vedere Victor con la maglia azzurra e che di Khvicha, come in tanti, probabilmente non sapeva nulla o sapeva pochissimo. Ma ora è così, quasi così: campioni d’Italia, eredi del Pibe. Osi e Kvara: i figli di D10S.

[…]Osimhen e Kvaratskhelia. Padroni d’Italia e stelle d’Europa: Osi il capocannoniere del campionato con 21 gol e Kvara re degli assist con 10 ritocchi. Più 12 reti: da impazzire, questa coppia. La più bella del Paese, tra le più belle del mondo. Una delizia per il popolo azzurro e un tormento per gli altri; lacrime napoletane di gioia e giornate un po’ così per chi ha provato a fermarli con l’onore delle armi (ci mancherebbe). Applausi: che bravi, i due ragazzi. […]

