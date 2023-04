DALLA PACCA SUL CULO DA PARTE DI UNA SIGNORINA NEOZELANDESE ALLA BUSTINA DI COCAINA SVENTOLATA SOTTO I SUOI OCCHI, PARLA TANCREDI PALMERI, L’INVIATO PIÙ GONZO DELLA TV - TUTTI GLI "INCIDENTI" IN DIRETTA – IL FURTO DEL CELLULARE E IL CASO CON I SERVIZI IRANIANI, L’OMAGGIO ALLA CARRA’, IL PICNIC DELLA NAZIONALE PORTOGHESE E LA STORICA PALPATA: LUI NON SI SCOMPONE, ANZI, GONGOLA E COGLIE L’OCCASIONE PER FARE IL PROVOLONE E ABBRACCIARE LA BELLA FIGLIOLA E UN’ALTRA “TIFOSA” INGLESE – VIDEO

tancredi palmeri 3

Estratto dell’articolo di Nicola Sellitti per mowmag.com

È complicata a volte la vita da inviato delle tv - in questo caso Sportitalia - che per catturare consensi cerca il dettaglio in più, puntando sull’aspetto più goliardico intorno al calcio che quasi mai sa prendersi in giro da solo. Stavolta Tancredi Palmeri, inviato di Sportitalia, 15 anni di carriera in giro per il mondo, collaborazioni con beIN Sports, Cnn, Gazzetta dello Sport, davvero non ha potuto credere ai suoi occhi.

bustina di coca mostrata davanti a tancredi palmeri

Quella bustina di cocaina mostrata da un sudamericano dinanzi alla telecamera, mentre il giornalista di Sportitalia si aggirava tra i tifosi prima di Benfica-Inter l’ha mandato davvero su tutte le furie: “Ha voluto fare il simpatico nell'euforia sventolando quella bustina”, racconta l’inviato di Sportitalia. (…)

una ragazza tocca il culo a tancredi palmeri in diretta a doha 7

Tancredi ci racconta che nel corso delle sue dirette ha dovuto anche affrontare di peggio. Tipo i servizi governativi iraniani a Doha, per i Mondiali di calcio in Qatar: “Dopo Iran-Stati Uniti mi sono preparato come al solito per il collegamento con la tv con cui lavoro e noto tre persone che indossavano magliette nere con i volti rigati da lacrime di sangue. Sono tre iraniani che vivono in Svezia. Li

una ragazza tocca il culo a tancredi palmeri in diretta a doha 4

fermo, chiedo se vogliono andare in onda, ci spostiamo di cinque metri, poi si sono tutti accorti di loro, tra cui una cellula iraniana, in tunica, bandiera con simbolo islamico bianco, spedita da governo iraniano per soffocare eventuali proteste. Quando parte la diretta”, continua Palmeri, “uno dei ragazzi da intervistare tira fuori lo smartphone per un selfie e in quel momento ecco la cellula in azione, aggrediscono e soffiano il cellulare, sino all’intervento delle autorità che li porta al sicuro. Poi abbiamo denunciato l’accaduto alla Fifa e nei giorni successivi uno dei tre ragazzi si è messo in contatto con me per informare che erano tornati in Svezia, sani e salvi”.

tancredi palmeri 2

E se tra i pericoli per Tancredi c’è stato anche il salvataggio in extremis di un amico produttore della Cnn da un manipolo di supporter inglesi un po’ alticci a Wembley che “mi avevano preso di mira dopo Inghilterra-Danimarca di Euro 2020”, la “gloria” per il giornalista di Sportitalia è arrivata per essersi messo alla guida dei tifosi azzurri su cori e balli di gioia dopo Italia-Spagna, semifinale di quella edizione degli Europei: prima l’inno nazionale, poi l’omaggio a Raffaella Carrà.

tifosa scozzese mostra tatuaggio a tancredi palmeri 1

Invece la palpata al sedere ricevuta in diretta da una hostess neozelandese è stata una delle storie mediatiche della Coppa del Mondo in Qatar: “Devo raccontare un aneddoto, ero in relax sulla spiaggia di Doha, ore prima del collegamento con Sportitalia, ho avvertito una fitta al gluteo sinistro, mi giro e vedo questa ragazza che sorride, così le ho detto: ora lo fai in onda e l’ha fatto! I neozelandesi sono goliardici, sanno stare allo scherzo e così è stato con quella scenetta”, ricorda divertito l’inviato di Sportitalia.

tifosa scozzese mostra tatuaggio a tancredi palmeri 2

Ma il suo ricordo professionale più intenso è un altro: “Per BeIn Sports ho lavorato a Euro 2020, oltre un’ora dopo Polonia-Portogallo mi aggiro, in solitudine, nello stadio e vedo la nazionale portoghese sul prato di gioco a fare un pic-nic con i familiari. Ho immortalato quel momento, il giorno dopo l’Uefa ha protestato, anche se avevo il pass per aggirarmi nell’impianto. È un ricordo che porto con me, qualcosa di diverso dalle interviste in zona mix o all’esterno degli stadi”.

