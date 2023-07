PAGARE MONETA, VEDERE OSIMHEN - AURELIO DE LAURENTIIS PER MENO DI 150 MILIONI DI EURO NON SI SIEDE NEANCHE A DISCUTERE CON I CLUB INTERESSATI AL NIGERIANO – IL CONTRATTO DELL’ATTACCANTE SCADE NEL 2025 E DE LAURENTIIS VUOLE PROPORGLI UN RINNOVO CON UN MAXI CONTRATTO DA 7 MILIONI EURO A STAGIONE...

Chi trova un centravanti trova un tesoro, e se lo tiene ben stretto a meno di offerte da capogiro. Osimhen, valutato da De Laurentiis 180 milioni, — il prezzo è anche in linea con le tendenze al rialzo di questo mercato — è considerato un gioiello carissimo. Porta sì in dote 31 gol e il titolo di capocannoniere della serie A e si candida di diritto tra i bomber della storia del calcio, ma per ora le big europee, almeno quelle gradite al nigeriano del Napoli, non si sono fatte avanti.

Sarebbe inutile immaginare — Bayern e Psg in particolare timidamente si sarebbero spinte a 100 milioni — che il club partenopeo possa cedere ai saldi di fine stagione: il Napoli non ha alcuna necessità di far cassa, piuttosto prova a ripararsi dagli assalti ai propri big. Il Bayern sta strappando il difensore Kim a Rudi Garcia, pagando la clausola rescissoria, l’idea su Osimhen è un’altra: stabilire una cifra prefissata anche alta che valga per la prossima stagione.

Osimhen ha chiarito al suo agente, Roberto Calenda, che se dovesse lasciare il Napoli, definito «il posto del cuore» lo farebbe per una squadra che giochi la Champions, meglio se ha l’ambizione di poterla anche vincere. […] Perché non si dica che Victor vuole andar via a tutti i costi o che il club debba o voglia far cassa. Aurelio è stato chiaro, a più riprese: per meno di 150 milioni non si siede a parlare.

[…] Indizi inequivocabili sulla volontà di restare almeno un’altra stagione ma a quali condizioni? Il contratto del centravanti scade nel 2025, Osimhen dice sì al rinnovo ma con un ingaggio più alto (7 milioni, compreso i bonus, l’offerta del club). Il dialogo tra le parti continua, ma la trattativa non è ancora «calda». Nessuno ha fretta, evidentemente e il giocatore va al rialzo.

Le strade sono diverse: si può restare insieme senza rinnovo (ma non conviene a nessuno); De Laurentiis potrebbe assecondare i desiderata del giocatore al prezzo di una clausola da 100 milioni sul nuovo contratto; potrebbe infine arrivare la proposta indecente di una squadra disposta a spendere 150-180 milioni per il bomber nigeriano. […]

