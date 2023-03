PAGARE MONETA, VEDERE OSIMHEN – IL PARIS SAINT GERMAIN, DOPO L’ENNESIMO FLOP IN CHAMPIONS, VUOLE RIPARTIRE DALL’ATTACCANTE NIGERIANO MA IL NAPOLI CHIEDE ALMENO 150 MILIONI - SECONDO L'EQUIPE, IL DS DEI FRANCESI, OCAMPOS, SI STAREBBE GIÀ MUOVENDO MA DE LAURENTIIS, CHE NON HA DEBITI CON LE BANCHE NÉ LA NECESSITÀ DI FARE CASSA, VENDERÀ SOLO ALLE SUE CONDIZIONI…

Estratto dell’articolo di Pasquale Tina per “li Messaggero”

Il primo gol non si dimentica mai. Victor Osimhen lo ha realizzato in serie A proprio contro l'Atalanta e quindi la sfida di oggi pomeriggio (inizio alle 18) in un Maradona gremito avrà un sapore speciale. In tre anni il numero 9 azzurro si è trasformato: non è più un diamante grezzo, ma uno dei gioielli più preziosi del calcio europeo tanto che il Psg vorrebbe tanto aggiungerlo alla sua collezione. […] Secondo l'Equipe, il ds Ocampos si starebbe già muovendo e Osimhen sarebbe la pietra miliare del nuovo attacco.

[…] Il Napoli non lascia partire il suo campione per meno di 150 milioni di euro, più del doppio di quanto sborsato (l'operazione complessiva col Lilla è stata di 70 milioni di euro) per vestirlo d'azzurro nell'estate 2020. Non solo Skriniar, dunque, ma anche il capocannoniere della serie A che fa gola pure alle big di Premier League come Chelsea e Manchester United. Se ne riparlerà al termine della stagione.

Osimhen pensa soltanto al Napoli e l'obiettivo di restare nella storia della città regalando ai tifosi, che ormai lo considerano un idolo assoluto, il terzo scudetto. Sarà il punto di riferimento offensivo del tridente: con lui il gemello (di prodezze) Khvicha Kvaratskhelia, nominato il miglior giocatore del mese di febbraio. Il trofeo gli verrà consegnato prima della partita. Proverà a stupire. […]