Maurizio Crosetti per www.repubblica.it

Non lo vedremo, non c'è l'Italia, è autunno, non c'è atmosfera, figurarsi. E invece la potenza del Mondiale è la nona di Beethoven sempre, un inno alla gioia che la finale probabilmente più bella di tutti i tempi (voto 9) ha esaltato. E le partite poi le abbiamo viste, eccome (667 minuti di recupero), magari non tutte e non al bar della spiaggia ma cosa importa, chi fa lo schizzinoso è un po' bugiardo (8 alla Rai).

LEO MESSI

La Coppa forse è partita diesel, poi ha sgommato come una motocicletta e ha rombato: un torneo da 8.5 almeno, visto anche il record assoluto di gol segnati 172. Non si scappa da quei due, il bimbo di Francia, lo zio d'Argentina. E allora un inevitabile 10, anzi diez, per Leo Messi, mai così forte, mai così decisivo e così a lungo, mai tanto adulto. Poi, Maradona (voto: infinito) è là e Messi è qui, comunque per lui un 10 anche alla carriera, ora perfettamente completa.

kylian mbappe triste dopo la sconfitta con l argentina

Tuttavia vorremmo dare 10 pure a Mbappé: tre gol (e rigore trasformato) in finale, due in un minuto, forse è già lui il più bravo al mondo e lo resterà per un decennio almeno. Kylian sorride mentre gioca come faceva Ronaldinho (8) che però aveva una deformazione all'arcata dentale, e insomma non si capiva bene se fosse gioia o conformazione ossea.

achraf hakimi e il bacio alla madre dopo belgio marocco

È stato il Mondiale dei bambini, delle mogli e dei genitori in campo a far festa o consolare (8 collettivo, 9 alla mamma di Messi e al papà di Modric), all'inizio sembrava anche il Mondiale dell'attenzione ai diritti di libertà e dell'impegno (8), poi si è un po' mollato: ora è essenziale non smettere di pensarci. Molti campioni hanno vissuto il loro lungo addio tra sabbia e grattacieli.

RONALDO IN LACRIME

Per esempio Cristiano Ronaldo (5.5) che non sa accettare il trascorrere del tempo, mentre Modric (9.5) quel tempo lo cavalca ancora: baciando la medaglia di bronzo come un grande amore ha dato a tutti una lezione di sportività, specialmente a coloro che si tolgono dal collo quella d'argento. Indimenticabile passerella anche per Di Maria (9), speriamo non si sia stirato l'adduttore sollevando il trofeo o salendo in aereo.

GERMANIA GIAPPONE

Vecchi leoni al commiato (Lewandowski 8, Neuer 7.5) e giovani stelle che brilleranno a lungo come il croato Josko Gvardiol (8), vent'anni, miglior difensore in assoluto, come gli argentini Enzo Fernandez (8.5) e Julian Alvarez (8), anche se il vero eroe albiceleste si chiama Emiliano Martinez (9.5) e fa il portiere, specialità rigori. Il suo capolavoro, la parata di piede all'ultimo secondo in posizione leonardesca: Emiliano Vitruviano. Diamo 8 anche al citì Scaloni, la Coppa tra le mani nonostante un po' di cambi non centratissimi.

sofyan amrabat

Il Brasile (5.5) ha illuso e deluso, la Germania (5) ha deluso e basta, la Spagna (5.5) non tira più in porta, l'Inghilterra (6.5) è stata sfortunata ma ha talento e futuro, l'Olanda (6.5) probabilmente meritava di più, e non certo di essere dileggiata in quel modo dagli argentini dopo i rigori. Ma se dobbiamo scegliere una nazionale, a parte la Croazia (8.5) seconda in Russia e terza in Qatar, diciamo Marocco (9), il punto più alto nella storia del calcio africano.

gianni infantino tamim al thani leo messi mondiale qatar 2022

Visto da lontano, del Qatar hanno impressionato le architetture (9), gli stadi (8.5: ma a quale prezzo umano?), assai meno la certezza che tutto si possa comprare (4). L'espressione dell'Emiro diceva questo, mentre premiava Messi in comproprietà con Infantino (5.5: troppe 48 squadre nel 2026), facendo indossare al fuoriclasse un mantello (4) da Zorro (7.5, e 8 al sergente Garcia) che sarà pure rituale e regale, ma è apparso ridicolo. L'oggettistica bizzarra della finale non può prescindere dalla scatola della Coppa (3 la scatola, 9 la Coppa). Dal punto di vista estetico, le divise delle nazionali (8) sono sembrate esenti dal delirio creativo (3) che ha ormai travolto i club.

elon musk con jared kushner alla finale dei mondiali in qatar 2

Pare non fosse male il catering in tribuna d'onore, merito dei cuochi piemontesi Edgar e Simone (8) e dei loro ravioli al tartufo nero, anche se la tribuna medesima a un certo punto sembrava il bar di Guerre Stellari (9) con l'arrivo quasi contemporaneo di Orbán, Erdogan, l'Emiro, Macron, Infantino ed Elon Musk. Il presidente francese, completamente stravolto e in maniche di camicia, ha messo molta voglia di un Pertini (9) d'annata, naturalmente 1982.

