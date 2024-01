24 gen 2024 20:00

PALLEGGI E PALPEGGI - IN AFRICA GLI STEWARD ALLUNGANO LE MANINE: SPUNTA UN VIDEO DOVE SI VEDE UN ADDETTO ALLA SICUREZZA DI UNO STADIO IN COSTA D'AVORIO, DOVE SI STA GIOCANDO LA COPPA D'AFRICA, SI LANCIA COME UN RAPACE SULLE ZINNE DI ALCUNE TIFOSE, CON LA SCUSA DI UNA PERQUISIZIONE - A DENUNCIARE IL CASO È UN GIORNALISTA NIGERIANO: "COME POSSONO LE AUTORITÀ IVORIANE PENSARE CHE QUESTO VADA BENE? NON MI RISULTA CHE…" - VIDEO