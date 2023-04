PALLONARI A TUTTO GAS! - VI RICORDATE DI DELE ALLI? AI TEMPI DEL TOTTENHAM ERA CONSIDERATO L'ASTRO NASCENTE DEL CALCIO INGLESE, MENTRE ORA È STATO BECCATO DAL "SUN" IN UN FESTINO CON QUATTRO DONNE E TRE AMICI A INALARE DEL GAS ESILARANTE ("CRACK HIPPY") DA UN PALLONCINO - IL 27ENNE CENTROCAMPISTA DELL'EVERTON E' FINITO ALL'OSPEDALE…

Estratto dell'articolo di www.corrieredellosport.it

Dele Alli nella bufera in Inghilterra, dove stanno facendo scalpore alcune immagini in cui si vede il calciatore immortalato in un festino a base di alcol. A pubblicarle è 'The Sun' che racconta della notte brava vissuta dal 27enne centrocampista inglese, che compare prima su un letto con quattro ragazze e tre amici […], poi intento ad inalare da un palloncino davanti a un tavolo in cui si vedono delle bombole di protossido di azoto, noto anche come gas esilarante o 'crack hippy'.

[…] Dele Alli ha concluso la serata a casa di una delle ragazze con cui aveva fatto baldoria insieme agli amici in un club di Manchester, spendendo qualcosa come "7mila euro in champagne e tequila. […] proprio ieri (domenica 16 aprile) il calciatore di proprietà dell'Everton ha postato sul proprio profilo Instagram una foto in cui lo si vede sul letto dell'ospedale dopo l'operazione:

"Intervento fatto, tutto riuscito e ok - le parole di Dele Alli a corredo dello scatto -. Grazie a tutti voi che mi avete inviato messaggi di supporto. Purtroppo, questo significa che la mia stagione è giunta al termine. Voglio prendermi il tempo per dire un grande grazie a voi sostenitori del Besiktas per tutto l'affetto che mi avete dimostrato mentre siete al club. Sono state settimane difficili e voglio assicurarmi di fare tutto il possibile per concentrarmi completamente sulla mia guarigione. Mi prenderò una pausa dai social, lavorerò duramente e tornerò quando sarò pronto. Ci vediamo presto".

