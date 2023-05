LA PANDEMIA È FINITA PER TUTTI, TRANNE CHE PER I CICLISTI AL GIRO D'ITALIA – IL BELGA REMCO EVENEPOEL, CHE AVEVA APPENA RICONQUISTATO LA MAGLIA ROSA, È RISULTATO POSITIVO AL COVID DOPO UN TEST DI ROUTINE, ED È COSTRETTO AD ABBANDONARE LA GARA – EVENEPOEL AVEVA APPENA VINTO UNA CRONO PERCORSA SOTTO LA PIOGGIA A 50 KM/H E STA BENE: ALLORA PERCHÉ DEVE LASCIARE? L’UNIONE CICLISTICA INTERNAZIONAL HA CANCELLATO OGNI PROTOCOLLO, MA LE SQUADRE HANNO CONTINUATO A EFFETTUARE IN AUTONOMIA TEST ANTIGENICI PER LA LORO SICUREZZA…

GIRO: EVENEPOEL POSITIVO AL COVID, SI RITIRA IN MAGLIA ROSA

Estratto da www.ansa.it

remco evenepoel 3

Il ciclista belga Remco Evenepoel è risultato positivo al Covid. Lo ha reso noto la sua squadra, la Soudal Quick-Step, annunciandone sui social il ritiro. Evenepoel aveva appena riconquistato la maglia rosa di leader del Giro d'Italia, al termine della nona tappa, la cronometro di Cesena.e-Cesena, prova a cronometro individuale di 35 chilometri.

Evenepoel è stato costretto a dire addio al primo Grand Tour della stagione dopo che un test di routine effettuato questa sera, alla vigilia del primo giorno di riposo, è risultato positivo al Covid-19.

remco evenepoel 2

Il 23enne campione del mondo, alla sua seconda apparizione al Giro d'Italia, aveva vissuto una buona prima settimana al Giro, vincendo due tappe e conquistando quattro maglie rosa. "Sono davvero dispiaciuto di lasciare la gara. Come parte del protocollo del team, ho fatto un test di routine, che purtroppo è risultato positivo. La mia esperienza qui è stata davvero speciale e non vedevo l'ora di gareggiare nelle prossime due settimane […]", ha detto Remco, che tornerà a casa lunedì, in macchina. Tutti gli altri corridori e lo staff di Soudal Quick-Step sono stati testati e sono negativi.

EVENEPOEL FUORI PER UN TAMPONE. PERCHÉ AL GIRO SI VA ANCORA A CASA PER COVID

L. Gialanella e C. Scognamiglio per www.gazzetta.it

remco evenepoel 7

Remco Evenepoel deve dire addio al Giro d'Italia 2023 per un tampone positivo al Covid nel giorno in cui aveva volato nella crono Savignano sul Rubicone-Cesena, percorsa alla velocità di 50,724 km/h, con la pioggia. Ecco le ragioni

[…] L’era-Covid è finita e l’Oms (l’organizzazione mondiale della sanità) […] qualche giorno prima del via della corsa rosa, aveva dichiarato conclusa la pandemia da coronavirus che aveva provocato sette milioni di morti nel mondo.

remco evenepoel 6

[…] Anche nel ciclismo la federazione mondiale ha cancellato tutti i protocolli introdotti nel 2020 quando, in piena emergenza, il ciclismo era stato tra i primi grandi sport a riprendere l’attività ad agosto.

I test antigenici erano stati introdotti in anteprima proprio dal Giro 2020 per uno screening immediato sulla carovana e affiancati da quelli molecolari pcr in caso di dubbio o positività. La corsa rosa aveva segnato la strada. Squadre, organizzatori e corridori uniti nel 2020, 2021 e 2022 in uno sforzo gigantesco per garantire la sicurezza. Pullman, ammiraglie e stanze di albergo sanificate da strutture specializzate.

remco evenepoel 5

[…] Ma ora era solo un ricordo, l’Uci aveva cancellato qualsiasi obbligo di test e dalle corse sono scomparse anche le mascherine. Non c’è più nemmeno la quarantena in caso di positività. Eppure le squadre hanno continuato a effettuare i test antigenici per la loro sicurezza. Test che gestiscono in piena autonomia, svincolati dall’obbligo di comunicare i risultati sia all’Uci sia agli organizzatori. Li fanno loro e non devono rendere conto a nessuno. Controlli antigenici, quelli che danno il risultato in pochi minuti. È uno di questi che porta Evenepoel lontano dalla corsa rosa. Il Giro, in un tweet, lo ha ringraziato e gli ha dato appuntamento al 2024.

REMCO EVENEPOEL remco evenepoel 1 remco evenepoel 4