10 mar 2023 14:57

PAOLA EGONU CHIAGNE E FOTTE: DESCRIVE L‘ITALIA COME IL SUDAFRICA DELL’APARTHEID AI TEMPI DI MANDELA MA QUESTO PAESE CONTINUA A PAGARLA BENE – L'ATLETA, DOPO I FALLIMENTI CON L’ITALVOLLEY, I MONOLOGHI SANREMESI E LE BATTUTE A VUOTO SULL’ITALIA RAZZISTA, DICE SI’ A MILANO. GUADAGNERA’ UN MILIONE E RINSALDERA’ IL LEGAME CON ARMANI DI CUI E’ TESTIMONIAL – ALLA FINE NON MALE PER UN PAESE DI COTONIERI CHE LEI RAPPRESENTA COME FOSSE L’ALABAMA DEGLI ANNI ’50…