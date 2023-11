PAOLA EGONU MEJO DI MADONNA! A MILANO; NELLA STESSA ARENA CHE OSPITERA’ IL DOPPIO CONCERTO DELLA "NONNA DEL POP", TUTTO ESAURITO PER VERO VOLLEY MILANO-CONEGLIANO. GIÀ VENDUTI 11.500 BIGLIETTI, CADE DOPO QUASI 25 ANNI IL PRIMATO DI SPETTATORI NEL CAMPIONATO FEMMINILE - NONOSTANTE LE DELUSIONI DELLA NAZIONALE E LA DIRETTA SU RAISPORT, MILANO SI ACCENDE PER IL VOLLEY E PER LA EGONU…

Estratto dell’articolo di Mattia Chiusano per repubblica.it

Un anno per conquistare Milano. E battere il record di tutti i tempi: sarà sold out domenica Mediolanum Forum di Assago. Dodicimila spettatori per Milano-Conegliano, per Paola Egonu e Alessia Orro contro il tecnico d’oro Daniele Santarelli e il martello svedese Isabelle Haak: mai così tanti in Italia per una partita di volley femminile.

Per ritrovare il primato che cadrà tra poche ore nella sesta giornata del girone d’andata bisogna tornare indietro di quasi venticinque anni, e scendere molto più a sud: nel 1999 furono 11.150 gli spettatori di una finale a Reggio Calabria tra la squadra calabrese e Modena, tra due club ormai spariti dalla serie A.

In una nuova epoca, con la pallavolo femminile molto più importante di allora, le protagoniste si chiamano Allianz Vero Volley, che da un anno sta spostato il suo palcoscenico da Monza a Milano, e Prosecco Doc Imoco Conegliano: le stesse squadre che hanno portato a gara 5 l’ultima finale scudetto, e si sono ritrovate nella Supercoppa italiana di Livorno. In entrambi i casi ha vinto Conegliano, con Santarelli in panchina e in campo la moglie “Moki” De Gennaro, rimpianto libero tagliato dall’ex ct Mazzanti nell’estate azzurra del volley.

Ma nonostante le delusioni della nazionale, quarta agli Europei e non ancora qualificata alle Olimpiadi, nonostante la diretta su RaiSport alle ore 16 e la doppia sconfitta con la Imoco, la Vero Volley accende Milano: alla chiusura di venerdì sera i biglietti venduti erano 11.500, il parterre era praticamente esaurito, come l’anello B, mentre nel terzo anello restava ancora uno spicchio con un po’ di disponibilità. Un trionfo, in un’arena che pochi giorni dopo ospiterà due concerti di Madonna (23 e 25 novembre).

