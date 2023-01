PAOLO ZILIANI RIVELA CHE AGNELLI GLI HA FATTO CAUSA MA CONTINUA A BOMBARDARE LA JUVE: I PUNTI DI PENALIZZAZIONE SI MOLTIPLICHERANNO. RIDEVANO QUANDO SCRIVEVO CHE LA CLASSIFICA DELLA JUVENTUS ERA PRO FORMA, CHE NON AVREBBE MAI PRESO PARTE ALLA PROSSIMA (ALLE PROSSIME?) CHAMPIONS. ORA RIDONO MENO. STANNO ARRIVANDO ALTRI PROCESSI E ALTRI PUNTI IN MENO. AGNELLI E PARATICI SONO SULLA VIA DELLA RADIAZIONE. PER NON PARLARE DELL'UEFA CHE…

Ridevano quando scrivevo che la classifica della #Juventus era pro forma, che non avrebbe mai preso parte alla prossima (alle prossime?) #Champions. Ora ridono meno. Ma già fanno i conti della rimonta su Lazio e Roma, peccato stiano arrivando altri processi e altri punti in meno pic.twitter.com/O2cIbQnWep — Paolo Ziliani (@ZZiliani) January 20, 2023

Da tuttonapoli.it

Lungo post su Twitter di Paolo Ziliani, giornalista de Il Fatto Quotidiano, sul caso plusvalenze Juventus nel giorno della richiesta dei 9 punti di penalizzazione: "I 9 punti di penalizzazione chiesti dalla Procura per le plusvalenze fittizie della Juventus sono un buon punto di partenza; anche se ridotti a 6 o 5 prevarrebbe l'importanza di aver accertato l'illecito commesso e reiterato negli anni alterando l'equa competizione. Va ricordato che la Juventus andrà sicuramente incontro ad altri processi sportivi; manovre stipendi, il sistema coi club succursali, gli agenti collusi per i quali i PM vantano riscontri a prova di bomba. I punti di penalizzazione si moltiplicheranno.

Per non parlare dell'UEFA che attenderà l'esito dei nostri processi per comminare poi le sue sanzioni: come ho già scritto, almeno 2 anni di esclusione dall'Europa arriveranno, anche se già le sanzioni italiane avranno di fatto allontanato la Juve dalla coppe europee. I 16 mesi chiesti per Agnelli (già inibito in passato per 12 mesi per i suoi rapporti con gli ultrà malavitosi), i 20 per Paratici e i 12 per Nedved sono solo un antipasto. Agnelli e Paratici sono sulla via della radiazione e non per niente Elkann se n'è sbarazzato.

