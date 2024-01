PAPERONE SINNER: ECCO QUANTO HA GUADAGNATO VINCENDO GLI AUSTRALIAN OPEN - GRAZIE ALLA VITTORIA SU MEDVEDEV JANNIK HA PORTATO A CASA LA BELLEZZA DI 3.15 MILIONI DI DOLLARI AUSTRALIANI, CIRCA 1.9 MILIONI DI EURO. NON SOLO, A QUESTI VANNO AGGIUNTI ANCHE I RICAVI DEGLI SPONSOR, DA ROLEX A LAVAZZA PASSANDO PER GUCCI E PANINI, CHE GARANTISCONO AL TENNISTA AZZURRO UN'ENTRATA ANNUA DI CIRCA 5 MILIONI DI EURO…

Da corrieredellosport.it

jannik sinner finale degli australian open

Un'impresa storica quella compiuta da Jannik Sinner che ha battuto Daniil Medvedev in cinque set (3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3) e ha vinto l'Australian Open. L'azzurro porta a casa non solo il suo primo Slam ad appena 22 anni ma, oltre al trofeo, tornerà in Italia anche con un importante montepremi. L'edizione del 2024 è stata infatti da record: 86,5 milioni di dollari australiani il totale del montepremi in crescita del 13% rispetto al 2023 soprattutto grazie ai diritti televisivi.

Sinner, quanto ha guadagnato vincendo l'Australian Open

L'America non ha rivali, il premio in denaro degli US Open è infatti il più alto in assoluto, ma nello Slam australiano grazie alla vittoria su Medvedev Sinner ha portato a casa la bellezza di 3.15 milioni di dollari australiani, circa 1.9 milioni di euro. Non solo, a questi vanno aggiunti anche i ricavi degli sponsor, da Rolex a Lavazza passando per Gucci e Panini, che garantiscono al tennista azzurro un'entrata annua di circa 5 milioni di euro.

