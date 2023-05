PARAMETRO ZERO, MASSIMO RISULTATO – 6 DEGLI 11 GIOCATORI TITOLARI DELL’INTER SONO STATI ACQUISTATI A PARAMETRO ZERO (ONANA, DARMIAN, ACERBI, CALHANOGLU, MKHYTARIAN, DZEKO. PIÙ DI MARCO DAL SETTORE GIOVANILE). I NEROAZZURRI SONO RIUSCITI AD ARRIVARE IN FINALE DI CHAMPIONS GIOCANDO CON QUATTRO CALCIATORI QUASI A FINE CARRIERA “SCARTATI” DAGLI ALTRI CLUB...

L’Inter che arriva in finale di Champions smonta diversi tabù. Uno dei più radicati è quello sui giocatori ingaggiati a parametro zero che, secondo la tradizione, sarebbero solo scarti del grande calcio. Con loro, al massimo metti qualche pezza nella rosa, di certo non puoi importi sul pallone continentale.

E invece l’Inter che vince e convince in Europa è composta per la maggioranza da ex svincolati, almeno nell’undici titolare, quello che rischia di diventare una filastrocca come Sarti, Burgnich, Facchetti o Julio Cesar, Maicon, Lucio e via nominando. Sono sei i parametri zero o simili (cioè acquistati per cifre simboliche, praticamente dei rimborsi spese di cortesia) della cavalcata: Onana, Darmian, Acerbi, Calhanoglu, Mkhytarian, Dzeko. Più Dimarco che è un prodotto del settore giovanile, dunque per forza di cose è costato zero euro.

Quattro di questi sei sono negli ultimi anni di carriera e la finale del 10 giugno potrebbe essere l’ultima della loro carriera. Sono il 37enne Dzeko, il 35enne Acerbi, il 34enne Mkhytarian e, azzardando, anche il 33enne Darmian: se questa è un’impresa, difficilmente capiterà nel prossimo anno che, peraltro, l’attaccante e il difensore centrale non sono nemmeno sicuri di giocare visto il contratto in scadenza (il primo) o il prestito annuale (il secondo). […]

Perché i giocatori a fine carriera valgono poco sul mercato, infatti sono quelli che di solito finiscono come svincolati, al netto del cambio di tendenza degli ultimi anni che ha abbassato l’età dei parametri zero.

L’Inter ne ha molti più per necessità che per volontà. Li ha scelti perché impossibilitata a spendere sul mercato. Certo, anche gli svincolati bisogna saperli indovinare e, anzi, è ancor più difficile visto che non sono prime scelte.

Dzeko era considerato finito dopo l’esperienza alla Roma, ora è il centravanti titolare della finalista con gol in semifinale e due prestazioni da leader. Stessa cosa per Acerbi in estate, messo fuori rosa dalla Lazio ancor prima di trovare club interessati a lui, e pure l’Inter aveva altri obiettivi: è diventato il miglior difensore nerazzurro in questa stagione. […]

