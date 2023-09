LA PARATA DI STELLE ALLO STADIO DI LOS ANGELES PER LIONEL MESSI: AD ASSISTERE ALLA PARTITA TRA LAFC E INTER MIAMI C'ERANO NUMEROSI VOLTI NOTI DELLO SPETTACOLO (E NON SOLO) - TRA I VIP "PIZZICATI" SUGLI SPALTI C'ERANO LEONARDO DICAPRIO (CHE SEMBRAVA PIU' INTERESSATO AL GELATO CHE AVEVA IN MANO CHE ALLA PARTITA), IL PRINCIPE HARRY, WILL FERRELL, OWEN WILSON E MOLTI ALTRI - I RICCONI IN TRIBUNA NON SONO RIMASTI DELUSI: LA "PULCE" NO HA FORNITO DUE ASSIST DECISIVI PER LA VITTORIA 3-1 DELLA SQUADRA DI DAVID BECKHAM - IL VIDEO DELL'INCREDIBILE REAZIONE DI SELENA GOMEZ…

Selena Gomez was all of us watching John McCarthy deny Messi! ? https://t.co/A3a564uUSB pic.twitter.com/7likNsWPJD — Major League Soccer (@MLS) September 4, 2023

Estratto dell'articolo di Enrico Franceschini per www.corriere.it

Il principe Harry, DiCaprio e David Beckham: parterre di stelle allo stadio per Messi

Serata all'insegna dello sport e dell'amicizia. Harry festeggia l'arrivo di Leo Messi all'Inter Miami, assistendo a un incontro a Los Angeles, e trascorre una serata con l'amico David Beckham fugando le voci di una guerra in corso tra i due

Riunione di stelle, in campo e fuori, per la partita dell’Inter Miami a Los Angeles, incontro di spicco dello scorso weekend del campionato professionistico di calcio americano. […]

In tribuna, secondo un comunicato pre-partita, doveva anzi esserci anche Meghan Markle, invece assente, a quanto pare per un altro impegno. A fare compagnia ad Harry, oltre a Beckham, c’erano in compenso Leonardo Di Caprio, Will Ferrel, Owen Wilson e Selena Gomez. Tutti attirati da Messi e non sono rimasti delusi: la Pulce non ha segnato ma ha servito due assist decisivi per la vittoria 3-1 dell'Inter Miami sui padroni di casa, così proseguendo la serie dei risultati positivi da quando Beckham ha portato in America l'ex-cannoniere argentino di Barcellona e Psg.

