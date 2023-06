LA PARATA DI VIP AL PROCESSO PER ANGELO PARADISO, EX CALCIATORE DI SERIE A ACCUSATO DI STALKING, ESTORISIONE E DIFFAMAZIOnE NEI CONFRONTI DELL'EX COMPAGNA, LA MODELLA E CONDUTTRICE CLAUDIA CONTE - TRA I TESTIMONI CHE VERRANNO ASCOLTATI CI SONO I DUE EX GIOCATORI DELLA ROMA, ALDAIR E MAX TONETTO E LA CANTAUTRICE ANNALISA MINETTI, AMICI DELL'EX COPPIA - LA STORIA DELLA VICENDA TRA INSULTI, RICATTI, AUTO BRUCIATE, LETTERE ANONIME E ACCOUNT FALSI CREATI PER…

Estratto dell'articolo di Giuseppe Scarpa per “la Repubblica - Edizione Roma”

angelo paradiso

Aldair, Max Tonetto, Annalisa Minetti. Ecco alcuni dei testimoni che verranno sentiti nel processo in cui è imputato Angelo Paradiso, ex giocatore di serie A, accusato di stalking, estorsione e diffamazione. La vittima è la sua ex, la modella, conduttrice e scrittrice Claudia Conte. […]Minetti, cantautrice, è un’amica di Conte ed è stata inserita nella sua lista. […] Il giudice ha chiesto di ridurre la lista testi. Ma i tre amici vip dell’ex coppia, con molta probabilità, verranno confermati.

claudia conte foto 6

«Tu non lavorerai mai più, io ti distruggo sei finita » . « Occhio che Roma è piccola soprattutto in via Condotti ». Così, con queste minacce, Paradiso si rivolgeva alla fidanzata. Alle parole, secondo gli investigatori, sono seguiti i fatti. Tant’è l’ex centrocampista è ai domiciliari in attesa che il magistrato decida se è responsabile delle accuse che gli imputa il pm Maria Gabriella Fazi. […]

ANGELO PARADISO

Tutto è iniziato nell’estate del 2020. Quando i due facevano coppia fissa, lui diceva spesso «conosco la mafia di Ostia, guai a chi tocca te e me». […] Dopodiché il loro rapporto è precipitato. Il 13 settembre del 2021 si è toccato l’apice. Sono arrivate le intimidazioni: il ristorante e l’auto della vittima sarebbero andati a fuoco se lei avesse preteso la restituzione di 6mila euro prestati a Paradiso.

In Rai, invece, il calciatore avrebbe recapitato missive in forma anonima. Il 4 febbraio del 2021 Paradiso avrebbe inviato una lettera ad una giornalista spiegando che il marito aveva una relazione con Conte. In questo modo Paradiso avrebbe distrutto i progetti lavorativi dell’ex. Stessa tecnica utilizzata in famiglia per screditarla con i genitori: vostra figlia è una escort. Il nuovo compagno della modella ha subito lo stesso trattamento.

claudia conte 1

L’ex mediano non si è limitato soltanto a contattare le persone vicine alla donna. Sui social sono spuntati come funghi dei profili fake. Pagine dedicate unicamente a insultare la fidanzata che lo aveva lasciato: «Una ragazza che fa sagre di paese». Secondo i pm dietro c’era sempre la stessa mano. A scrivere decine di post offensivi c’era il 46enne. […]

