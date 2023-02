PARATE DA CINEMA – FALCONE E’ UN MURO, IL LECCE FERMA LA ROMA SULL’1-1. MOURINHO RAGGIUNTO DAL MILAN - DA COMPARSA NEL FILM "VIAGGI DI NOZZE" DI VERDONE A GRANDE PROTAGONISTA IN SERIE A: IL VOLO DI WLADIMIRO FALCONE, IL PORTIERE ROMANO E ROMANISTA DEL LECCE CHE HA NEGATO TRE VOLTE IL VANTAGGIO A ABRAHAM – DYBALA A SEGNO SU RIGORE - TIAGO PINTO: “MOURINHO E’ IL NOSTRO LEADER, ZANIOLO CI HA BLOCCATO IL MERCATO”

lecce roma

Da gazzetta.it

Il Lecce ferma la Roma sull’1-1, coi giallorossi di Mou che ora condividono il terzo posto col Milan che li raggiunge in virtù della vittoria di ieri sul Toro. Pugliesi in vantaggio dopo 7’ con autorete di Ibanez e pari di Dybala su rigore 10’ dopo per fallo di mano di Strefezza. Poi tre miracoli di Falcone su Abraham negano i tre punti alla Roma.

Primo brivido per la Roma al 5’ con Rui Patricio che alza in angolo un tiro da fuori di Gallo. Ma dalla bandierina arriva il vantaggio pugliese: è il 7’ Baschirotto si getta sul pallone, la palla sbatte su Ibanez e termina alle spalle del portiere giallorosso, è autorete. La squadra di Mou rischia ancora con Strefezza in area, poi pareggia. Prima miracolo di Falcone su El Shaarawy ma sull’angolo è lo stesso Strefezza a commettere un netto fallo di mano, al 17’, con Dybala che dal dischetto fa 1-1. Al 43’ Falcone si supera su conclusione ravvicinata di Abraham.

lecce roma

Il duello si ripropone nel recupero, col portiere del Lecce che si distende e mette in angolo. Si va al riposo sull’1-1. La ripresa si apre allo stesso modo: Abraham di testa e volo di Falcone a mettere in corner. I pugliesi riescono poi a contenere i giallorossi, con un tiro di Pellegrini dal limite, molto alto, unica vera chance della prima mezzora molto spezzettata. All’83’ c’è il ritorno di Wijnaldum, che entra al posto di Matic. Ma il risultato non cambia.

WLADIMIRO FALCONE VERDONE WLADIMIRO FALCONE VERDONE falcone verdone