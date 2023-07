DAL PARCO DELLA CECCHINA A FORMENTERA: ZANIOLOVER E’ TORNATO! DOPO I FASTI DI VIERI-INZAGHI E DEL "MAITRE A TROMBER" BORRIELLO CHE IN UNA STORICA FOTO ERA CIRCONDATO DA BELLEZZE IN TOPLESS, TOCCA A ZANIOLO TENERE ALTA LA BANDIERA DEI PLAYBOY PALLONARI SULL’ISOLA – “CHI” LO HA PIZZICATO MENTRE FA IL PROVOLONE IN SPIAGGIA CON UNA MORA (AVVISATELA CHE L’EX DI ZANIOLO CHIARA NASTI HA DETTO CHE NICOLO’ “IL BREVE” HA UN GAMBERETTO IN MEZZO ALLE GAMBE”) -

Estratto dell'articolo di Francesco Giorgianni per “Chi”

Nicolò Zaniolo tiene alta la bandiera dei playboy sulla Isla dell’amore. Formentera apre i battenti e, in questa torrida fine di giugno, la palma del re dei conquistadores la vince il giovane attaccante conteso dalle grandi squadre della seria A. Zaniolo ha 23 anni ed è considerato uno dei talenti del calcio italiano.

Per il momento è in forza al Galatasaray, in Turchia, ma è nel mirino della Juventus e anche del Milan. «Mi trovo bene in quella squadra, ma non si sa mai», dice lui lasciando intendere che presto potrebbe rientrare in Italia. E intanto, mentre le voci del calciomercato si rincorrono, lui si concede una vacanza a Formentera.

La destinazione è perfetta per un calciatore in odore di un nuovo contratto che deve rimanere, per forza di cose, non troppo lontano dal tavolo delle trattative. Poco male.

Il mare cristallino delle Baleari non ha nulla da invidiare a quello dei Caraibi. Tutto quello che gli serve è qui. Il divertimento, il relax, la natura della spiaggia di Ses Illetes, gli amici, le belle ragazze del lido del Tanga, un aperitivo al Lucky, oppure al mitico Piratabus...

I suoi predecessori? Non possiamo dimenticare le epiche gesta di Christian Vieri, certo, ma anche Filippo Inzaghi e più di recente, nel 2018, Marco Borriello che si circondava di ragazze in topless. Gli anni passano, diversi calciatori ormai si sono accasati, ma tanto ora c’è Nicolò con i suoi 23 anni e la voglia di conquistare assi di coppe e donne di cuori. I due di picche?

Non pervenuti e infatti Zaniolo viene sfidato da una bella mora in hot pants che gli dice: «Prova a prendermi». Lui scatta sulla fascia della battigia, lei lo dribbla e riesce a non farsi acchiappare, mentre il goleador cade sulla sabbia. Che figura! «È solo un gioco che dura troppo poco», tanto per citare Caramello, la canzone balneare di Elettra Lamborgini che, anche quest’anno, va fortissimo sull’isola dove il sole del divertimento non tramonta mai.

