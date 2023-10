PARI SHOW TRA NAPOLI E MILAN MA GODE SOLO L’INTER – ALTA TENSIONE IN CASA ROSSONERA PER I CAMBI (DISCUTIBILI) DI PIOLI. LEAO SCAPOCCIA E CHIEDE AL TECNICO “PERCHE’?” - GESTO DI STIZZA ANCHE DI GIROUD, AUTORE DI UNA DOPPIETTA, CHE DOPO LA SOSTITUZIONE VA A SEDERSI IN DISPARTE – POLITANO E RASPADORI GUIDANO LA RIMONTA DEL NAPOLI E SALVANO GARCIA, ESPULSO NATAN – IN CLASSIFICA L’INTER A +3 SUL MILAN E A +7 SUL NAPOLI…

Nervi tesi in casa Milan. Dopo le esternazioni di Calabria post Psg, al Maradona sia Leao che Giroud non digeriscono la sostituzione e non fanno nulla per nasconderlo. Minuto 80, Pioli chiama il doppio cambio: entra Okafor per Rafa che non gradisce, esce dalla parte opposta rispetto alla panchina, poi raggiunta scuotendo ripetutamente il capo. E quando Pioli arriva a tiro, il portoghese chiede subito spiegazioni: “Perché? Perché?”.

Nel frattempo va in scena anche l’uscita di Giroud, altro leader, che quando vede il proprio nome sulla lavagnetta luminosa ha un gesti di stizza, si strattona la maglia da solo e guarda torvo verso la panchina rossonera. Anche per lui il “giro largo” per poi trovare posto sopra il contenitore delle bibite, di fianco ai compagni. Le immagini lo immortalano con le mani sulla faccia. Tensione? Stress? Di certo le facce sembrano tutt’altro che felici.

