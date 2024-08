FLASH! – KAMALA HARRIS VS DONALD TRUMP: ULTIMO SONDAGGIO NEI DUE STATI IN BILICO DELLA PENNSYLVANIA E GEORGIA – SORPRESA HARRIS IN PENNSYLVANIA: OLTRE A RECUPERARE LO SVANTAGGIO DI JOE BIDEN, SORPASSA DI UN PUNTO IL CIUFFO DEL TYCOON – IN GEORGIA SONO ALLA PARI MA KAMALA HA RECUPERATO BEN 8 PUNTI DI SVANTAGGIO CHE AVEVA IL RIMBAM-BIDEN NEI CONFRONTI DI “THE DONALD”…