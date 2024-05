PARIGI VAL BENE UN BEL RISCHIO! SINNER IN CAMPO A MONTECARLO: STAMATTINA IL PRIMO ALLENAMENTO DOPO L'INFORTUNIO ALL’ANCA - IL GIOCATORE HA RIPRESO LA PREPARAZIONE DOPO LE 2 SETTIMANE DI STOP E LE CURE A TORINO. IL ROLAND GARROS INIZIA TRA UNA SETTIMANA. JANNIK VUOLE PROVARCI - AGLI INTERNAZIONALI LE FOTO BY MEZZELANI DELL'AD DI SPORT E SALUTE DIEGO NEPI CON IL PRESIDENTE MARCO MEZZAROMA CHE SMENTISCONO LE VOCI DI ATTRITI...

Federica Cocchi per gazzetta.it

sinner

Tutto secondo i piani. Ieri sera Jannik Sinner è ripartito per Montecarlo dopo una settimana di cure e riabilitazione al J Medical di Torino, e stamattina è sceso in campo per la prima volta in un vero allenamento con la racchetta. Al Country Club di Monaco il giocatore ha lavorato insieme a Simone Vagnozzi senza tuttavia forzare. Una ripresa lenta, per sciogliere il braccio, ma comunque con poco tempo a disposizione: dopo due settimane fermo, il giocatore tenterà di presentarsi al Roland Garros.

jannik sinner 1

Non sarà un’impresa facile, ma Jannik non vorrebbe rischiare di diventare numero 1 al mondo senza giocare. Gli allenamenti nel Principato proseguiranno fino alla partenza, probabilmente tra martedì e mercoledì. Giovedì a Parigi è in programma il sorteggio, e Jannik sarà testa di serie numero 1 di uno Slam per la prima volta. A Melbourne Jannik era testa di serie numero 4, l'ultimo italiano a essere stato numero 2 del tabellone si chiama Adriano Panatta, allo Us Open del 1978.

