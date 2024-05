PARIGI VAL BENE UNA CHAMPIONS - STASERA LA SEMIFINALE DI RITORNO TRA PSG E BORUSSIA DORTMUND, CON I PARIGINI CHE DOVRANNO RIBALTARE L'1-0 DELL'ANDATA - IL PROTAGONISTA ATTESO E' KYLIAN MBAPPE': SARA' LA SUA ULTIMA PARTITA DI COPPA DEI CAMPIONI AL PARCO DEI PRINCIPI CON LA MAGLIA DEL PARIS SAINT-GERMAIN - PRIMA DI LASCIARE IL CLUB, L'ATTACCANTE FRANCESE, DESTINATO AL REAL MADRID, VORREBBE CONQUISTARE LA CHAMPIONS CHE I PROPRIETARI QATARINI SOGNANO DA TEMPO…

Estratto dell'articolo di Stefano Montefiori per il “Corriere della Sera”

Stasera, al Parc des Princes, il Paris Saint-Germain gioca contro il Borussia Dortmund e ancora una volta contro se stesso, il suo avversario più temibile. A guardare i valori in campo, anche dopo l’andata persa a Dortmund per 1-0, il Psg dovrebbe riuscire a rimontare lo svantaggio e a conquistare la seconda finale di Champions della sua storia (nel 2020 perse con il Bayern), per giocarsi il trofeo il 1° giugno a Wembley contro il Real o di nuovo il Bayern di Monaco.

Ma il Psg è capace di tutto: di travolgere il Barcellona a casa sua per 4-1 e poi di tentennare pochi giorni dopo con la squadra arrivata quinta in Bundesliga. […] una rete sotto, in teoria, è rimediabile al Parc des Princes, dove il Psg in questa stagione ha sempre segnato almeno un gol a partita e dove questa sera potrà contare su tifosi ormai da giorni esaltati, trasfigurati, oltre la devozione.

Vincere la Champions League non è scontato, ma solo per il Paris Saint-Germain il successo o il fallimento di una stagione intera dipende dalla coppa con le orecchie. Il campionato nazionale — anche quest'anno, come quasi sempre dall’avvento della proprietà qatarina nel 2011 — è già vinto con diverse giornate di anticipo. L’unico vero obiettivo è la Champions.

E il Psg miliardario non è mai riuscito a vincerla perché alterna partite piene di potenza a prestazioni che scadono presto nello psicodramma, tra papere del portiere e errori difensivi da serie minori.

Molto dipenderà dal coach Luis Enrique, amato a Parigi perché ha saputo dare finalmente un po’ di grinta e di voglia di soffrire a una squadra di primedonne (l’addio alle star Messi e Neymar ha fatto solo bene), ma anche criticato per alcune scelte […] Così il confine tra epopea e disastro, ancora una volta per il Psg, si gioca nella sofferenza, e in una partita.

A decidere da quale parte far pendere la serata sarà, in gran parte, Kylian Mbappé, che gioca la sua ultima partita di Champions con la maglia del Psg al Parc des Princes. Andare al Real Madrid, la stagione prossima, dopo avere portato la squadra della sua città a Wembley e magari nella storia, vincendo la Coppa, avrebbe tutto un altro sapore. […] Stasera si vedrà se davvero Mbappé è il numero uno della nuova era.

