Sessista o non sessista? Il design dei body che la nazionale di atletica statunitense indosserà a Parigi punta un po’ troppo a scoprire il corpo delle atlete. È questa la polemica che alcune sportive americane hanno sollevato dopo aver visto la nuova collezione che la Nike ha presentato a Parigi in un grande show per i Giochi. «Troppo sgambate e succinte, accentuano l’attenzione sul pube, le atlete professioniste non hanno bisogno di un track-kit così per vincere».

È la critica di Lauren Fleshman, ex campionessa americana di mezzofondo. Anche alla lunghista Tara Davis-Woodhall, argento agli ultimi mondiali, la linea osé non è piaciuta («Dobbiamo stare attente a non scoprire il sesso»). Il brand risponde di aver utilizzato la scansione del corpo e l’acquisizione del movimento per tentare di progettare uniformi perfette per adattarsi agli atleti e che non c’è nessun obbligo di scegliere quel modello visto che ce ne sono altri a disposizione. La campionessa del mondo dei 100 metri, la sprinter Sha’Carri Richardson (c’è da dire sempre molto eccentrica) non ha avuto invece nulla da ridire. […]

