PARIGI VAL BENE UN MESSI! – ACCOGLIENZA DA RE PER LA “PULCE”, DI RITORNO NELLA CAPITALE FRANCESE DOPO LA VITTORIA AL MONDIALE: I COMPAGNI DEL PSG L’HANNO OMAGGIATO CON UNA GUARDIA D’ONORE E L’ALLENATORE CAMPOS LO HA PREMIATO. MA C’ERA UN GRANDE ASSENTE: MBAPPÉ! IL FRANCESE NON SI È ANCORA RIPRESO DALLA SCONFITTA IN QATAR, E SE NE STA IN AMERICA A PROVARE A DIMENTICARE LA BATOSTA… - VIDEO

il ritorno a parigi di leo messi dopo i mondiali in qatar 1

(LaPresse) - «Ringrazio di cuore i miei compagni di squadra e tutte le persone del club per l’accoglienza che mi hanno riservato. Siamo tornati e non vediamo l’ora di continuare a raggiungere gli obiettivi di questa stagione, ora con il Psg». Lo scrive Lionel Messi sui social, postando diverse foto dell’accoglienza che il Psg gli ha riservato al suo ritorno dopo la vittoria del mondiale in Qatar con la maglia dell’Argentina (video Instagram psg).

