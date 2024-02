PARIGI VAL BENE UNO SCAZZO! - VOLANO STRACCI NELLO SPOGLIATOIO DEL PSG TRA LUIS ENRIQUE E KYLIAN MBAPPE': L'ALLENATORE SAREBBE INCAZZATO PER IL MODO IN CUI È STATA DIFFUSA LA NOTIZIA DEL PROBABILE TRASFERIMENTO DELL'ATTACCANTE AL REAL MADRID A FINE STAGIONE - GIA' NELL'ULTIMA PARTITA DEI PARIGINI CONTRO IL RENNES, LO SPAGNOLO AVEVA LANCIATO UNA FRECCIATA AL FRANCESE: "PRIMA O POI, DOBBIAMO ABITUARCI A GIOCARE SENZA DI LUI"

Estratto da www.corrieredellosport.it

Il probabile addio di Kylian Mbappé al Psg continua a creare malumori all'interno dello spogliatoio guidato da Luis Enrique. […] L'esperienza in Ligue 1 dell'attaccante classe '98 è ormai ai titoli di coda, con il Real Madrid di Florentino Perez pronto a mettere le mani sul gioiello ex Monaco. A non gradire le modalità con cui è stata diffusa la notizia della probabile partenza di Mbappé, è stato proprio Luis Enrique, attuale allenatore del Psg. […]

Un segnale importante è arrivato nel corso del secondo tempo di Psg-Rennes, partita pareggiata dai padroni di casa al minuto 97: Mbappé è stato sostituito al 65' da Luis Enrique. […]. Nel dopo gara, l'ex Roma non ha fatto giri di parole: "Prima o poi, dobbiamo abituarci a giocare senza Kylian".

La scorsa settimana, peraltro, c'è stato anche un faccia a faccia tra Luis Enrique e Mbappé, come raccontato da L'Équipe: un confronto che non sembra aver portato ad una soluzione condivisa, con le notizie sul futuro del ragazzo che sono ormai di dominio pubblico. L'allenatore spagnolo avrebbe preferito che la situazione fosse gestita in modo più "professionale", senza intaccare l'umore e l'equilibrio dello spogliatoio parigino.

