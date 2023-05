PARLANO DEGLI INTERNAZIONALI COME DEL “QUINTO SLAM” E, NONOSTANTE LE PROMESSE DI BINAGHI, ANCORA NON C’E’ IL TETTO SUL CENTRALE: LA SEMIFINALE MEDVEDEV-TSITSIPAS SOSPESA PIU' VOLTE PER PIOGGIA – LUNGHE CODE AI TORNELLI, CAOS AL FORO - CHICCO TESTA TWEET: “PERDEREMO ANCHE GLI INTERNAZIONALI PERCHÉ NON RIUSCIAMO A TROVARE UN ACCORDO PER COPRIRE UN CAMPO DA TENNIS CONTRO LA PIOGGIA” – IL TETTO FORSE ARRIVERA’ PER IL 2026 (CIAO CORE) – FOTO BY MEZZELANI+VIDEO

Estratto dell'articolo di Stefano Semeraro per lastampa.it

(...)

E' ormai chiaro che al Centrale del Foro Italico serve un tetto. Molti dei principali appuntamenti del calendario tennistico si sono messi, letteralmente, al riparo da tempo: Melbourne di campi coperti ne ha tre - e il primo lo inaugurò nel 1988 - New York, il Roland Garros e gli Us Open due, e ‘roof’ retrattili difendono anche Shanghai, Halle, Madrid, Monte Carlo.

medvedev foto dallavecchia gmt 3270

Con il cambiamento climatico in atto e la necessità di scodellare quotidianamente un programma accettabile alle tv - che con i loro soldi finanziano tutto il business sportivo mondiale - il tetto non è in somma più un’opzione, è una necessità. Questa tormentata edizione degli Internazionali, la prima con il formato allungato, lo sta dimostrando in maniera evidente.

Basterebbe anche solo considerare la fila da 150 metri che in serata si sta ancora allungando davanti ai cancelli: tutti spettatori in possesso dei biglietti per la sessione serale, programmata per le 19, in attesa che sul centrale finisca la sessione diurna, con la seconda semifinale maschile fra Medvedev e Tsitsipas, interrotta per ore da una pioggerellina più britannica che romana con un esasperante andirivieni dei giocatori fra campo e spogliatoi (e relativo imbufalimento del pubblico coperto da poncho e cerate sulle tribune).

tsitsipas foto dallavecchia gmt 3298

Il problema di un a copertura del centrale di Roma - nato ‘male’ soprattutto per via dei vincoli ambientali e architettonici - è sul tavolo da anni, anzi da decenni. Forse però siamo ad una svolta. Il progetto per il tetto è stato già depositato, l’appalto è in via di aggiudicazione, e se tutto andrà come dovrebbe andare (ma purtroppo non capita spesso, in Italia…). Il cantiere potrebbe aprirsi già entro il 2023. A quel punto i tempi di realizzazione sarebbero di circa due anni, e per l’edizione del 2025, ma più facilmente per quella del 2026 potrebbe finalmente essere messo in sicurezza almeno il programma del Centrale.

medvedev foto dallavecchia gmt 3271

La palla insomma è nel campo della burocrazia, che però deve fare i conti con vincoli complessi e, per carità, anche motivati. Vista la natura del Foro Italico, complesso architettonico di grande importanza e interesse storico, realizzato da Enrico Del Debbio a inizio anni ’20 e e poi completato nel dopoguerra, si potrà procedere con un la costruzione di un tetto qualsiasi. Non è immaginabile la realizzazione di pilastri esterni, né si può ‘appoggiare’ una copertura sull’attuale struttura, ci sono altezze e ‘impatti’ da rispettare. Potrebbe, in buona sostanza, essere necessario ricostruire almeno parzialmente lo stadio, rinunciando ad utilizzarlo per una edizione (2024).

(...)

medvedev foto dallavecchia gmt 3273 medvedev foto dallavecchia gmt 3277 lajani foto dallavecchia gmt 3293 angelo binaghi foto dallavecchia gmt 3290 medvedev foto dallavecchia gmt 3285 maltempo foto dallavecchia gmt 3287 angelo binaghi foto dallavecchia gmt 3289 lajani nepi foto mezzelani gmt 3291 nepi carraro foto mezzelani gmt3071 vip foto mezzelani gmt3073 amato foto mezzelani gmt3078 nepi carraro foto mezzelani gmt3072 desario ruggeri foto mezzelani gmt maltempo foto dallavecchia gmt 3288 sergio palmieri foto mezzelani gmt3070 bocca foto mezzelani gmt claudio amendola con il figlio foto mezzelani gmt 3186 claudio amendola con il figlio foto mezzelani gmt 3185 claudio amendola con il figlio foto mezzelani gmt 3183 vip foto mezzelani gmt3075 claudio amendola con il figlio foto mezzelani gmt 3184 cazzullo foto mezzelani gmt vip foto mezzelani gmt3074 medvedev foto dallavecchia gmt 3276