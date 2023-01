LE PAROLE POSSONO FERIRE, LE CANZONI PURE! CLARA CHIA MARTI, LA NUOVA FIDANZATA DI GERARD PIQUÉ, È RICOVERATA D’URGENZA IN OSPEDALE DOPO UN FORTE ATTACCO D’ANSIA: “TROPPA PRESSIONE MEDIATICA”. LA NUOVA FIAMMA DELL’EX DIFENSORE DEL BARCELLONA SAREBBE RIMASTA MOLTO COLPITA E ADDOLORATA DALLE PAROLE USATE DA SHAKIRA NEL BRANO “VENDETTA” CONTRO DI LEI E PIQUÉ E NON SAREBBE PIÙ IN GRADO DI USCIRE DI CASA…

Estratto dell’articolo di Federica Bandirali per corriere.it

GERARD PIQUE CLARA CHIA MARTI

Le parole possono ferire. E anche tanto. E Clara Chia Marti, la nuova fidanzata di Gerard Piqué, lo sa bene da quando Shakira ha pubblicato “Music Session Vol. #53”, brano in cui la cantante ha riversato parole pesanti contro il calciatore e la sua nuova fiamma.

Secondo “El Periodico” Clara sarebbe stata ricoverata d’urgenza in ospedale dopo un forte attacco d’ansia e ora si troverebbe in una clinica privata di Barcellona. La 23 enne, che ha debuttato sui social del compagno in uno scatto a due che sancisce la relazione anche su Instagram, non riuscirebbe più a gestire la pressione dei media derivata proprio da Shakira. E non sarebbe più in grado di uscire di casa.

ballo shakira pique su tiktok 2

Clara Chia Marti sarebbe rimasta molto colpita e addolorata dalle parole usate da Shakira nel brano “vendetta” contro di lei e Piqué: “Ora la fermano per strada per chiederle chi è, per cantarle la canzone, tutti la riconoscono e le è una ragazza piuttosto timida”.

pique clara chia marti pique clara chia marti

(...)

clara chia marti CLARA CHIA MARTI clara chia marti ballo shakira pique su tiktok 1 ballo shakira pique su tiktok 5 CLARA CHIA MARTI - LA NUOVA FIAMMA DI GERARD PIQUE shakira piquè la madre e shakira shakira shakira shakira 1 clara chia marti