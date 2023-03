28 mar 2023 18:39

LA PARTITA PERFETTA DI SINNER: DEMOLISCE RUBLEV, NUMERO 7 DEL MONDO, IN DUE SET (6-2; 6-4) ED È PER LA TERZA VOLTA AI QUARTI DI MIAMI - JANNIK IMPECCABILE IN TUTTI GLI ANGOLI DEL CAMPO, MANDA IN TILT IL RUSSO CHE CEDE IN POCO PIU’ DI 1 ORA – LA GAG TRA ALCARAZ E RUBLEV: "VOGLIO FARE COME TE, FARE TUTTO COL DRITTO SENZA ERRORI!" - RUBLEV: "AMICO, SE TU FOSSI COME ME SARESTI NUMERO 8 O 9 DEL MONDO” – VIDEO