PARTITA SOSPESA A UDINE DOPO IL MALORE DI NDICKA – IL DIFENSORE DELLA ROMA ACCUSA UN DOLORE AL PETTO, SI ACCASCIA E VIENE SOCCORSO. POI ESCE IN BARELLA FACENDO L'OK CON IL POLLICE. I GIOCATORI GIALLOROSSI NON SE LA SENTONO DI RIPRENDERE LA PARTITA CHE VIENE DEFINITIVAMENTE SOSPESA (TRA GLI APPLAUSI DELLO STADIO) - DE ROSSI E LA SQUADRA SOTTO CHOC - NDICKA E' STATO TRASPORTATO IN OSPEDALE...

GIOCATORI NON SE LA SENTONO, STOP DEFINITIVO A UDINESE-ROMA

'ndicka viene portato in barella 4

(ANSA) - ROMA, 14 APR - Udinese-Roma è stata definitivamente sospesa dopo il malore del giallorosso Evan N'Dicka.

PAURA A UDINE PER N'DICKA, STOP A UDINESE-ROMA

(ANSA) - Paura a Udine per Evan N'Dicka: il difensore della Roma si è accasciato in campo a metà del secondo tempo ed è stato soccorso dai medici che lo hanno portato fuori dal campo in barella. La partita è stata sospesa per due minuti per verificare le condizioni del giocatore che sembra comunque cosciente.

'ndicka viene portato in barella 2

Secondo le prime ricostruzioni il giocatre ha avvertito un dolore al petto. Il difensore, trasportato in barella, ha fatto il segno dell'ok verso la panchina. La gara è però momentaneamente sospesa in attesa che i medici verifichino le reali condizioni del giocatore. Il tecnico della Roma, Daniele de Rossi ed il capitano Gianluca Mancini sono andati negli spogliatoi per seguire la situazione e dopo un paio di minuti sono tornati in campo per comunicare che il giocatore sta comunque bene. La gara resta al momento ferma

ndicka udinese roma 'ndicka viene portato in barella 3 roma udinese 'ndicka viene portato in barella 1