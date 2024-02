PAUL, CI VEDIAMO DOPING! - RAFAELA PIMENTA, AGENTE DI PAUL POGBA, FA IL PUNTO DELLE CONDIZIONI DEL CENTROCAMPISTA DELLA JUVENTUS, SOSPESO DOPO ESSERE RISULTATO POSITIVO A SOSTANZE VIETATE: "POTREBBE TORNARE IN CAMPO ANCHE DOMANI. MI DICE: 'DEVO GIOCARE, DEVO VINCERE'" - PECCATO PER IL FRANCESE CHE IL CLUB BIANCONERO NON ABBIA ALCUNA INTENZIONE DI CONTINUARE A PUNTARE SU DI LUI - IL PROCESSO CHE STABILIRÀ QUANTO DOVRÀ RIMANERE FERMO POTREBBE SVOLGERSI DOPO IL…

1. JUVENTUS, AGENTE POGBA: 'POTREBBE TORNARE IN CAMPO DOMANI. VUOLE TERMINARE IL PERCORSO CHE HA INIZIATO'

Estratto da www.calciomercato.com

Paul Pogba vuole tornare a giocare. In un'intervista concessa a Cronache di Spogliatoio la sua agente Rafaela Pimenta ha parlato del francese. Questa l'anticipazione: "Pogba potrebbe tornare in campo domani. È pronto per qualsiasi situazione, è un campione anche mentalmente. Prende un colpo, lo digerisce e va avanti. Non è andato avanti in modo irresponsabile: si allena sapendo che deve essere pronto. A volte gli dico: 'Facciamo qualcos'altro?'. E lui si arrabbia, mi dice: 'Rafa! Devo allenarmi. Non hai capito: devo giocare, devo vincere e devo terminare un percorso che ho iniziato'. Se dovesse giocare domani, potrebbe entrare in campo e giocare. Ovviamente è un momento difficile e da superare".

RAFAELA PIMENTA POGBA

IN ATTESA

A partire da oggi ogni giorno è buono per calendarizzare la data del processo per doping che vede imputato l'ex Manchester United. I legali del centrocampista francese avevano ottenuto lo slittamento della data dell’udienza in cui si sarebbe dovuto celebrare a Roma il processo presso il Tribunale Nazionale antidoping. Era stata accettata la loro richiesta per cui l’udienza non si è più tenuta il 18 gennaio come già calendarizzato, ma dopo il 15 febbraio. […]

paul pogba

JUVENTUS, POGBA IN ATTESA DELLA SQUALIFICA: DIFFICILMENTE IL FRANCESE SARÀ ASPETTATO

Estratto dell'articolo di Andrea Piras per www.tuttomercatoweb.com

Paul Pogba lontano dalla Juventus? Per il momento è più sì che no anche se il punto di domanda non dipende dalla società. Il centrocampista francese per il momento è fermo, sospeso dal club bianconero a causa della positività al testosterone sintetico riscontrata lo scorso 20 agosto, giorno in cui c'è stato il match contro l'Udinese. Il 6 ottobre il giocatore si è sottoposto all'Acqua Acetosa alle controanalisi che hanno confermato la sua positività ma al Dhea. […]

paul pogba

IL SUO FUTURO È INCERTO

Da chiarire la sua posizione con il club. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il futuro è sempre più in bilico. Anche qualora non venga accolta la richiesta della Procura, con una squalifica che per esempio possa essere dimezzata andando quindi sui due anni di stop, alla Continassa non sarebbero disposti ad attenderlo.

