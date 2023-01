4 gen 2023 16:06

PAULO ROBERTO FALCAO SGANCIA LA BOMBA: “MOURINHO CT DEL BRASILE? QUESTA VOCE CIRCOLA, MA SI PARLAVA ANCHE DI ANCELOTTI” – POI RACCONTA QUANDO PORTO’ PELE’ IN ITALIA A "DOMENICA IN" ALLA FINE DEGLI ANNI ’80 – “LINO BANFI ERA INCREDULO, PENSAVA SCHERZASSI. E INVECE PELE' FU FELICISSIMO DI FARE QUESTA INTERVISTA CON ME. LA SUA VANITÀ NON È MAI STATA PIÙ GRANDE DELLA SUA INTELLIGENZA”